Deficit accentuat de forță de muncă în Moldova: Care sunt cele mai afectate regiuni

Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, mai ales în municipiile Chișinău, Bălți și Orhei. Lipsa de personal se resimte în mai multe domenii, iar angajatorii caută frecvent șoferi, vânzători, bucătari, contabili, cusători, ingineri, dar și muncitori necalificați pentru activități din servicii, comerț și industrie.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că lipsa de personal se înregistrează și în raioanele Hâncești, Fălești, Criuleni, Cantemir, Strășeni, Călărași, Leova, Cahul, Cimișlia, Glodeni și Rezina. Cele mai mari deficite se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit – 14%, comerț și reparații auto – 13%, industrie – 8%, administrație publică – 6% și alte servicii – circa 35%.

Pe piața muncii, cele mai multe locuri vacante sunt concentrate în mediul urban, 86% din total.

Din oferta disponibilă, o pondere de 29% o au joburile cu salarii între 7.000 și 12.000 de lei, 24% pentru intervalul 5.000-7.000 de lei, 13% pentru 15.000-20.000 de lei, 12% cu salariu negociabil și 6% între 12.000-15.000 de lei.

La nivel național, cererea rămâne constantă pentru șoferi, vânzători, bucătari, contabili, juriști, casieri, tencuitori, îngrijitori, paznici și hamali. Potrivit ANOFM, cel mai greu de acoperit sunt posturile de medici, asistente medicale, ingineri, contabili, manageri, și cele de muncitori calificați și necalificați din mai multe domenii.

Printre cauzele deficitului se numără lipsa forței de muncă calificate, migrația populației active, numărul redus de candidați, neconcordanța dintre competențe și cerințele angajatorilor, dar și oferta salarială insuficientă.

Pentru reducerea deficitului, ANOFM oferă cursuri de formare profesională, stagii, instruire la locul de muncă și sistemul de vouchere pentru recalificare, acoperit integral din fonduri publice.