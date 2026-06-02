Zelenski explică de ce dronele rusești ajung în România

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat motivele pentru care unele drone lansate de Rusia ajung să pătrundă în spațiul aerian al statelor vecine, inclusiv în România. Declarațiile au fost făcute duminică, 31 mai, în cadrul unui interviu, la doar două zile după ce o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat după ce președintele României, Nicușor Dan, a prezentat imagini și date tehnice care indică faptul că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de fabricație rusească.

Liderul de la Kiev a redistribuit mesajul președintelui român și a subliniat că informațiile oficiale contrazic narațiunile Moscovei privind incidentul.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a precizat că Ucraina este pregătită să colaboreze cu România și ceilalți parteneri europeni pentru consolidarea securității regionale.

„Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii, nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”, a adăugat acesta.

Liderul de la Kiev a afirmat că armata ucraineană încearcă să intercepteze toate dronele rusești, inclusiv pe cele care se îndreaptă spre teritoriul unor țări membre NATO sau al altor state vecine.

„Încercăm să interceptăm toate dronele rusești, chiar și când unele dintre ele se deplasează spre alte țări, precum România, Moldova, Polonia sau țările baltice. Dacă nu reușim să facem asta, informăm imediat partenerii noștri și încercăm să le oferim asistență”, a declarat Zelenski, într-un interviu acordat CBS News.

Președintele ucrainean susține că astfel de incidente nu sunt întâmplătoare și fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei.

Potrivit acestuia, Rusia utilizează dronele pentru a pune presiune asupra statelor care sprijină Ucraina și pentru a evalua capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO și pentru a evalua reacția. Acesta este semnalul lor tipic: nu ajutați Ucraina. Cred că ar trebui să existe un răspuns mai puternic din partea NATO”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski consideră că reacția Occidentului ar trebui să fie mai fermă și a avertizat că Moscova urmărește cu atenție răspunsurile oferite de statele aliate.

„Putin compară această reacție cu cea pe care a văzut-o în anii trecuți. De asemenea, testează apărarea antiaeriană a țărilor NATO care se învecinează cu Rusia sau Belarus. Sunt ele capabile să intercepteze toate rachetele și dronele?”, a adăugat președintele Ucrainei.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care președintele României, Nicușor Dan, a prezentat duminică rezultatele anchetei tehnice efectuate de autoritățile române privind incidentul de la Galați.

Șeful statului a anunțat că specialiștii au stabilit fără dubiu că drona prăbușită asupra blocului de locuințe este de tip Geran-2 și provine din Federația Rusă.

Potrivit raportului tehnic, concluzia se bazează pe analiza componentelor recuperate, a sistemelor electronice și a inscripțiilor identificate pe fragmentele dronei, toate indicând aceeași origine.

Incidentul de la Galați este considerat de autoritățile române cel mai grav eveniment de securitate produs pe teritoriul României de la începutul invaziei ruse în Ucraina, după ce aparatul de zbor a lovit un bloc de locuințe, provocând 2 răniți și pagube materiale însemnate.