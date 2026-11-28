Fostul primar al comunei Parcani, Serghei Cetulean, a trecut în neființă, anunță Consiliul Raional Soroca într-un comunicat.

Instituția își exprimă regretul și transmite sincere condoleanțe familiei și rudelor fostului edil.

În comunicat, Cetulean este descris drept „un exemplu de om de stat, competent, principial și integru”, care „a plecat dintre noi după o viață de muncă pentru binele societății” și va rămâne în amintiri pentru totdeauna.

Consiliul mai transmite că este alături de familie în aceste clipe de grea încercare și speră ca aceasta să găsească puterea de a trece peste momentele de suferință, comunicatul încheindu-se cu „Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Sursa: Redacția timpul.md