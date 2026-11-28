Deficiențe sistemice la 15 sedii de judecată: Consiliul pentru Prevenirea Torturii cere condiții decente pentru deținuți

Avocatul Poporului cere reguli clare și condiții decente pentru persoanele private de libertate escortate în instanțe, după ce Consiliul pentru Prevenirea Torturii a monitorizat 15 sedii de judecată și a găsit deficiențe sistemice.

Monitorizarea a acoperit transportul, plasarea în spațiile de detenție temporară, participarea la ședințe și întoarcerea în instituția de detenție.

Anual, peste 11.000 de persoane sunt escortate în instanțe, cu peste 19.000 de escortări din penitenciare și izolatoare.

Consiliul a constatat că, în lipsa unor spații special amenajate, autospecialele sunt folosite și ca locuri de așteptare, iar unele persoane petrec până la 8–9 ore în incinta instanțelor fără acces adecvat la hrană și apă potabilă.

Printre recomandări se numără un cadru normativ pentru spațiile de detenție temporară, reducerea timpului de așteptare și asigurarea întrevederilor confidențiale cu avocații.

Sursa: Redacția timpul.md