Victoria Belous a fost aleasă președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul convenției care a reunit astăzi 495 de membri PAS din Chișinău.

Victoria Belous a fost aleasă președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul convenției care a reunit astăzi 495 de membri PAS din Chișinău.

Partidul precizează însă că deocamdată nu a fost decis candidatul pentru alegerile locale.

Știrea inițială anunța că PAS a desemnat-o sâmbătă, 28 noiembrie, pe Belous drept candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău.

TV8 a scris că ea va reprezenta formațiunea la alegerile locale din 2027.

Sursa: Redacția timpul.md