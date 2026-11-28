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Victoria Belous, aleasă în fruntea PAS Chișinău; candidatul pentru alegerile locale, deocamdată nedecis
Victoria Belous a fost aleasă președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul convenției care a reunit astăzi 495 de membri PAS din Chișinău.
Victoria Belous a fost aleasă președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul convenției care a reunit astăzi 495 de membri PAS din Chișinău.
Partidul precizează însă că deocamdată nu a fost decis candidatul pentru alegerile locale.
Știrea inițială anunța că PAS a desemnat-o sâmbătă, 28 noiembrie, pe Belous drept candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău.
TV8 a scris că ea va reprezenta formațiunea la alegerile locale din 2027.
Sursa: Redacția timpul.md