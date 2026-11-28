Victoria Belous preia conducerea organizației municipale PAS Chișinău, anunț făcut de Sergiu Bejenari
Victoria Belous a fost aleasă, astăzi, președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul Convenției formațiunii.
Victoria Belous a fost aleasă, astăzi, președintă a Organizației Municipale PAS Chișinău, în cadrul Convenției formațiunii.
Anunțul a fost făcut pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Sergiu Bejenari.
Organizația municipală își exprimase deja susținerea unanimă pentru intenția ministrului Finanțelor de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027.
Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat, la sfârșitul lunii octombrie, că partidul desfășoară consultări interne pentru desemnarea candidatului la Primăria Chișinău, numele urmând să fie anunțat până la sfârșitul acestui an.
Sursa: Redacția timpul.md