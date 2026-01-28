Politico: Robert Fico, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Donald Trump. Premierul slovac l-a caracterizat pe Trump drept „ieșit din minți”

Premierul Slovaciei le-a spus liderilor UE, la summitul de săptămâna trecută, că după întâlnirea cu Donald Trump a rămas șocat de starea mentală a președintelui american, au declarat pentru Politico cinci diplomați europeni.

Robert Fico, unul dintre puținii lideri UE care susțin frecvent poziția lui Trump, era îngrijorat de „starea psihologică” a președintelui american, au spus doi dintre diplomați pentru Politico.

Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump pe 17 ianuarie, la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, în Florida.

Discuția dintre Fico și omologii săi europeni a avut loc la Bruxelles, pe 22 ianuarie, în marja unui summit de urgență al UE convocat pentru a discuta despre relațiile transatlantice, după amenințările lui Trump legate de Groenlanda.

Prim-ministrul slovac a făcut aceste declarații într-o discuție informală separată între unii lideri și înalți oficiali ai UE, și nu în cadrul discuțiilor oficiale, au spus diplomații.

Toți cei cinci diplomați au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea descrie schimburi confidențiale între lideri. Ei provin din patru guverne ale UE, iar al cincilea este un oficial european de rang înalt. Aceștia au declarat că nu cunosc detaliile discuției dintre Trump și Fico și ce anume i-a declanșat reacția.

Fico părea să fi fost „traumatizat” de întâlnirea cu Trump, a spus unul dintre diplomații europeni. Premierul Slovaciei l-a caracterizat pe Trump drept „ieșit din minți”, a afirmat un diplomat.

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că „acestea sunt știri complet false, provenite de la diplomați europeni anonimi care încearcă să se facă remarcați. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a negat în mod repetat că ar suferi de vreo afecțiune care să îi afecteze funcțiile cognitive.