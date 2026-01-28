Justiție

Procuroarea Elena Panfil, eliminată din sistem. CSP a admis contestația ex-PG Ion Munteanu

Procuroarea Elena Panfil urmează a fi eliberată din funcție, la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Decizia vine după ce CSP a admis, în ședința de astăzi, contestația ex-Procurorului General Ion Munteanu, și a adjunctului PG, Sergiu Rusu.

CSP a hotărât, După examinarea contestațiilor cu ușile închie:

– A admite contestațiile ex-Procurorului General Ion Munteanu și a adjunctului PG, Sergiu Rusu și a casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică din 24 ianuarie 2025 și cea din 13 iunie 2025, cu adoptarea unei noi hotărâri.

– A constata, în acțiunile procurorului Elena Panfil, comiterea abaterii disciplinare prevăzute la art.38, lit. a din Legea cu privire la procuratură în partea ce vizează un șir de cauze penale. 

– A aplica în privința procurorului Elen Panfil sancțiunea eliberare din funcție.

Cu 10 voturi pentru, CSP a decis eliberea Elenei Panfil din funcția de procuror.

Decizia poate fi contestată timp de 10 zile lucrătoare din momentul publicării, la Curtea Supremă de Justiție.

