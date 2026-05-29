Consulul Rusiei la Constanța, declarat persona non grata. Consulatul va fi închis

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Rusiei din oraș va fi închis. Anunțul a fost făcut vineri de președintele României, Nicușor Dan, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată în urma incidentului în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.

La finalul ședinței CSAT, care a durat aproximativ două ore și jumătate, șeful statului român a anunțat primele măsuri adoptate de autorități ca răspuns la incidentul produs în noaptea de joi spre vineri.

„Am avut, noaptea trecută, un incident grav din care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a declarat Nicușor Dan.

Ședința CSAT a fost convocată după ce o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, în jurul orei 02:00.

În urma impactului, drona a explodat și a provocat un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar alte două au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

La ședința CSAT nu au participat premierul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, și consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurcă, aflat de asemenea într-o deplasare oficială.