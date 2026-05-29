Tot mai puțini copii în Moldova: Natalitatea a scăzut cu 6,6% într-un an

Numărul copiilor din Republica Moldova este în continuare în scădere, iar natalitatea a înregistrat un nou recul în anul 2025. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), la începutul anului trecut în țară locuiau 553.000 de copii cu vârste între 0 și 17 ani, reprezentând 23,2% din populația cu reședință obișnuită.

Conform raportului, în anul 2025 s-au născut 22.100 de copii, cu 6,6% mai puțini decât în anul precedent. Băieții au reprezentat 51,2% din totalul nou-născuților, iar raportul a fost de 105 băieți la 100 de fete.

Vârsta medie a femeilor la prima naștere a fost de 26,7 ani. Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative: femeile din sate au devenit mame pentru prima dată, în medie, la 24,4 ani, în timp ce în orașe vârsta medie a fost de 28,5 ani.

Reprezentanții BNS mai anunță că la sfârșitul anului 2025, în instituțiile de educație timpurie erau înscriși 122.900 de copii, cu 4.300 mai puțini decât în 2024. Scăderea a fost mai pronunțată în mediul rural. În total, în Republica Moldova au activat 1.465 de instituții de educație timpurie.

În medie, la 100 de locuri în grădinițe reveneau 70 de copii. Cea mai mare aglomerare a fost înregistrată în municipiul Chișinău, unde la 100 de locuri reveneau 97 de copii.

De cealaltă parte, în anul de studii 2025-2026, în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334.600 de elevi, cu aproximativ 500 mai puțini față de anul precedent. Băieții au reprezentat 51% dintre elevi, iar 57,3% dintre aceștia studiau în mediul urban.

Totodată, aproape 14.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități erau integrați în sistemul educațional.

Peste 17.000 de copii aflați în situații de risc

Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că, la sfârșitul anului 2025, aproximativ 17.400 de copii se aflau în situații de risc, aproape 80% dintre aceștia fiind din mediul rural. Cei mai mulți erau copii neglijați, iar peste 600 au fost identificați ca victime ale violenței.

Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate peste 305.000 de cazuri noi de îmbolnăviri la copii. Cele mai frecvente au fost bolile aparatului respirator, urmate de traumatisme și boli infecțioase.

În ceea ce privește infracționalitatea juvenilă, au fost înregistrate 428 de infracțiuni comise de minori sau cu participarea acestora, cele mai multe fiind furturi. În total, 580 de minori au fost implicați în săvârșirea unor infracțiuni.

Venituri mai mici în familiile cu copii

Potrivit BNS, gospodăriile cu copii au avut venituri medii lunare de 4.870 de lei pe persoană, cu mult sub nivelul gospodăriilor fără copii. Situația este și mai dificilă în familiile cu trei sau mai mulți copii, unde venitul mediu a fost de aproximativ 3.423 de lei pe persoană.

De asemenea, peste 11% dintre gospodăriile cu copii aveau cel puțin un membru plecat peste hotare la muncă.