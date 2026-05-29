Legea antifumat, înăsprită: Lista locurilor unde nu vei mai putea fuma și ce riști

R. Moldova înăsprește regulile antifumat. Începând cu 24 iunie, fumatul va fi interzis în mai multe spații publice și comune, inclusiv în stațiile de transport public, pe plaje, în pasajele subterane și chiar la balcoanele apartamentelor și căminelor. Noile prevederi se vor aplica atât produselor clasice din tutun, cât și țigaretelor electronice și dispozitivelor care încălzesc tutunul.

Modificările legislative au scopul de a proteja populația de expunerea la fum și aerosoli și de a reduce consumul produselor cu nicotină, în special în rândul tinerilor.

Potrivit noilor reglementări, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor.

De asemenea, interdicția va fi extinsă în spațiile comune ale blocurilor de locuit, inclusiv în scări, coridoare, cabinele ascensoarelor, construcțiile auxiliare și la balcoanele apartamentelor și căminelor.

O altă prevedere importantă stabilește că fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrările în clădirile publice, în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau a altor obstacole.

Noile reguli prevăd și măsuri suplimentare pentru protecția minorilor. Astfel, va fi interzisă comercializarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. Totodată, dispozitivele electronice de livrare a nicotinei vor fi supuse unor cerințe mai stricte privind siguranța și etichetarea, iar restricțiile privind promovarea și publicitatea acestora vor fi extinse.

Amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi vor fi semnificativ mai mari. Persoanele care fumează în locurile interzise riscă sancțiuni cuprinse între 1.750 și 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității între 40 și 60 de ore.

Pentru admiterea fumatului în spațiile și mijloacele de transport public, persoanele cu funcții de răspundere vor putea fi amendate cu până la 12.000 de lei, iar persoanele juridice cu până la 15.000 de lei, inclusiv cu suspendarea activității. În cazul transportului public, persoanele fizice care permit fumatul riscă amenzi între 3.900 și 4.500 de lei.

Totodată, administratorii și proprietarii spațiilor publice care nu vor afișa semnele obligatorii de interzicere a fumatului vor putea fi sancționați cu amenzi de până la 12.000 de lei.

Potrivit Ministerului Sănătății, consumul produselor cu nicotină în rândul adolescenților rămâne o problemă îngrijorătoare. Un studiu recent arată că 21,5% dintre băieții și 21,2% dintre fetele cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani au utilizat țigarete electronice în ultimele 30 de zile.

La nivel global, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani consumă cel puțin un produs din tutun sau nicotină.