Zelenski spune că Ucraina este pregătită să sprijine România în „orice fel este nevoie”

Ucraina va sprijini România în „orice fel este nevoie”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, relatează Reuters.

„Contăm pe faptul că noile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei vor fi cu adevărat puternice și vor face Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru ea însăși”, a scris el pe platforma de socializare X.