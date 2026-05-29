Sfârșit de an școlar în Moldova. Peste 19.000 de absolvenți se pregătesc de examene

Anul școlar s-a încheiat vineri, 29 mai, în toate școlile din Republica Moldova, unde a răsunat ultimul sunet de clopoțel. Pentru cei mai mulți elevi începe vacanța de vară, iar pentru absolvenții de gimnaziu și liceu urmează perioada examenelor.

După luni de lecții, pregătiri și evaluări, elevii și-au luat rămas bun de la colegi și profesori, urmând să revină în sălile de clasă pe 1 septembrie.

În mai multe instituții de învățământ din țară au fost organizate careuri festive. Profesorii au lăsat catalogul deoparte și au pregătit diplome pentru elevii care au obținut rezultate bune la învățătură.

La Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Chișinău, elevii au participat la un careu festiv, alături de părinți și profesori.

Cele mai mari emoții le-au trăit absolvenții de liceu, pentru care ultima zi de școală a însemnat încheierea unei etape importante.

„Emoţiile sunt mari pentru că așteptăm să aibă rezultate frumoase la examene. A fost o clasă foarte unită, o clasă care a avut rezultate frumoase și așteptăm ca toți să aibă rezultate frumoase la examene”, a declarat Ana Doca, profesoară de limba și literatura română.

Și profesoara de fizică Elena Balica a vorbit cu emoție despre elevii care își încheie parcursul liceal.

„A fost o clasă foarte bună. Am avut o colaborare foarte frumoasă. Îmi va părea rău după dânşii, dar sper că ne vom reîntâlni. Nu va fi ultima zi”, a spus Elena Balica.

Ultima zi de școală a fost un moment special atât pentru elevi, cât și pentru părinți și profesori.

Pentru absolvenții claselor a XII-a urmează examenele de bacalaureat, care se vor desfășura în perioada 2-19 iunie. La această sesiune s-au înscris peste 19.000 de candidați, iar peste 3.000 au primit nota zece din oficiu la proba de limbă străină.