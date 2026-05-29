„Putin a fost informat”. Rusia anunță oficial că „nu va întârzia să răspundă” după închiderea consulatului din Constanța

Președintele Vladimir Putin este la curent cu incidentul din România, a anunțat vineri Kremlinul. Iar Rusia va lua în curând măsuri pentru a răspunde deciziei României de a închide consulatul de la Constanța, a declarat și ministerul de Externe de la Moscova, citat de Tass.

Reacția laconică a lui Peskov a venit după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și a rănit două persoane, provocând o explozie puternică și un incendiu care a dus la evacuarea a zeci de oameni.

În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a anunțat pentru Tass că Rusia va reacționa rapid la închiderea Consulatului său General din România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata.

„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persona non grata și de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a afirmat Zaharova.

Măsurile României

NATO a acuzat vineri Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru din teritoriul aliaților”, o poziție susținută individual de aliați, inclusiv de SUA, Franța și Germania.

România a anunțat și primele măsuri, una vizând expulzarea consulului de la Constanța.

Incidentul de la Galați în care două persoane au fost rănite s-a produs după ce o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, a precizat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la finalul ședinței CSAT.

El a subliniat că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei”.

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat Nicușor Dan.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici români și a unor lideri de opinie care încearcă să scuză Rusia. Cetățenii pot vedea cine este pro-occidental și cine mimează”, a spus el.

„Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a adăugat președintele.