FOTO // Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească: „Ca o bombă. Au zburat termopane”

Un apartament din Galați a fost grav avariat, după ce o dronă s-a prăbuşit peste bloc, în noaptea de 29 mai. În urma impactului, dispozitivul a explodat, iar deflagrația a fost urmată de incendiu. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Locatarii au trăit momente de coşmar în miez de noapte. În jurul orei două, sunetul asurzitor al unei drone care cade peste un bloc de zece etaje i-a trezit din somn. Oraşul s-a zguduit ca şi când ar fi cutremur, iar o flacără uriaşă a luminat cerul oraşului. Panicaţi, oamenii au ieşit din case şi au fugit care-încotro.

„O bubuitură puternică, am zis ca au aruncat o bombă. Am zis că e o bombă”,

„A intrat drona în apartament. Da, a explodat. Au zburat termopane”.

„După RO-Alert la un minut, două, bum, s-a auzit zgomotul dronei”, au povestit cu groază oamenii.

Apartamentul în care a căzut drona s-a aprins instant aidoma unei torţe. Bucăţi din ferestre şi faţada blocului s-au împrăştiat peste tot. Mai multe maşini parcate în apropierea blocului au fost distruse.

„Am văzut şi eu acel nor de fum, după care am simţit un miros înţepător de praf de puşcă”.

„Prin plafon. A intrat şi a intrat la etajul 10 şi a luat foc”.

Pentru unii, spaima a fost cu atât mai mare cu cât ştiau că în blocul lovit de dronă locuiesc apropiaţii lor. Au venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat. 70 de oameni au fost evacuaţi din blocul peste care a căzut drona. Medicii au intervenit pentru a acorda ajutor celor răniţi. O mamă şi fiul ei de 14 ani au ajuns la spital, cu răni uşoare, după ce drona a avariat apartamentul în care locuiau.

„În urma exploziei, două persoane care prezintă escoriaţii primesc îngrijiri şi au fost transportate la spital. Totodată alte două persoane au suferit atacuri de panică şi primesc tratament la faţa locului. În urma efectuărilor cercetărilor de către specialiştii SRI, din România, încărcătura explozivă a dronei a explodat la impact”, spune Cătălin Sion, ISU Brăila.