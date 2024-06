Consumate, produc o ‘furtună’ în sistemul hormonal

BPA este o substanță chimică industrială pe care oamenii de știință au asociat-o cu perturbarea hormonală și riscul de diabet. Sticlele de apă și recipientele alimentare din plastic pot infiltra BPA în ceea ce mâncați și beți. Un nou studiu a descoperit că acesta poate fi riscant la niveluri considerate anterior sigure de către agențiile guvernamentale. Oamenii de știință suspectează de mult timp că substanțele chimice industriale utilizate în sticlele de apă din plastic pot perturba hormonii umani. Dar, până în prezent, dovezile au fost observaționale, ceea ce înseamnă că arată o asociere între expunerea la materiale plastice și anumite boli, dar nu pot dovedi un efect cauzal.

Acum, un nou studiu inovator prezintă dovezi directe că bisfenolul A – sau BPA, o substanță chimică utilizată pentru ambalarea alimentelor și băuturilor – poate reduce sensibilitatea la insulină, un hormon care ajută la reglarea zahărului din sânge. O capacitate afectată de a răspunde la insulină, cunoscută sub numele de rezistență la insulină, poate însemna niveluri cronice ridicate ale zahărului din sânge și un risc mult mai mare de diabet de tip 2. Recipientele din plastic, mai periculoase decât se credea

Cercetătorii, care și-au prezentat concluziile la sesiunile științifice 2024 ale Asociației Americane pentru Diabet, au declarat că acest studiu arată că Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) ar putea trebui să reconsidere limitele de siguranță pentru expunerea la BPA din sticlele de plastic, recipientele alimentare și alte recipiente. Chiar și așa-numitele niveluri sigure de BPA pot cauza probleme de sănătate Cercetătorii de la California Polytechnic State University au studiat 40 de adulți sănătoși care au fost repartizați aleatoriu pentru a primi zilnic fie un placebo, fie o doză mică de BPA. După patru zile, participanții care au primit BPA au răspuns mai puțin la insulină, în timp ce grupul placebo nu a înregistrat nicio schimbare. Doza de BPA pe care au primit-o participanții, 50 de micrograme pe kilogram de greutate corporală pe zi, este o cantitate clasificată în prezent ca sigură de EPA. “Aceste rezultate sugerează că poate doza sigură a US EPA ar trebui reconsiderată și că furnizorii de asistență medicală ar putea sugera aceste schimbări pacienților”, a declarat într-un comunicat de presă Todd Hagobian, autor principal al noului studiu și profesor la California Polytechnic State University, citează Business insider. Microplasticele, găsite inclusiv în sistemul reproducător FDA consideră că BPA este sigur la nivelurile scăzute care apar în recipientele alimentare, până la 5 mg pe kg de greutate corporală pe zi, sau de 100 de ori mai mult decât cantitatea considerată riscantă de noul studiu. Unii cercetători susțin că orientările FDA sunt depășite. Alte agenții de reglementare din întreaga lume au adoptat o poziție mai dură față de această substanță chimică – Comisia Europeană a propus interzicerea BPA în produsele care vin în contact cu alimentele sau băuturile până la sfârșitul anului 2024. Îngrijorarea cu privire la BPA face parte dintr-un semnal de alarmă mai larg cu privire la expunerea noastră zilnică la substanțe care pot fi dăunătoare pentru sănătatea noastră. Alte cercetări recente au descoperit că microplasticele, particule atât de mici încât se pot infiltra în celulele umane, ar putea să ne distrugă sănătatea. Acestea au fost găsite peste tot, de la plămânii umani la organele de reproducere. Înțelegerea modului în care substanțele pe care le întâlnim în fiecare zi ne pot afecta sănătatea pe termen lung ne-ar putea ajuta să luăm decizii mai bune cu privire la modul de reducere a riscului de boli cronice precum diabetul de tip 2. “Având în vedere că diabetul este una dintre principalele cauze de deces în SUA, este esențial să înțelegem chiar și cei mai mici factori care contribuie la boală”, a declarat Hagobian în comunicatul de presă. “Am fost surprinși să vedem că reducerea expunerii la BPA, cum ar fi utilizarea sticlelor din oțel inoxidabil sau sticlă și a dozelor fără BPA, poate reduce riscul de diabet”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!