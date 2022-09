Contraofensiva Ucrainei continuă, dar „a încetinit ușor”, declară Arestovici

Ucraina continuă să elibereze teritorii de sub ocupația rusă în est, dar consilierul militar prezidențial Aleksei Arestovici spune că contraofensiva țării a încetinit, relatează CNN.

„Contraofensiva continuă, dar a încetinit ușor, deoarece majoritatea forțelor ucrainene luptă pentru a captura orașul Liman, pentru a ne deschide calea spre regiunea Lugansk. Ne vom intensifica loviturile și vom elibera noi teritorii într-un mod diferit”, a declarat Arestovici în cadrul unui interviu acordat CNN.

Liman, un important nod feroviar, se află la aproximativ 60 de kilometri vest de orașul ucrainean Severodonețsk, important din punct de vedere strategic.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune că forțele armate ucrainene au cucerit 8.000 de kilometri pătrați de teren de la începutul lunii septembrie. De asemenea, consilierul său a mai spus că au desfășurat o operațiune de furtună care a eliberat „peste 300 de așezări în patru zile”.

„Ne-am pregătit cu grijă pentru asta. A fost nevoie de luni de zile de planificare. Am folosit recunoașterea și precizia, am folosit aliații noștri, în special armata Statelor Unite, pentru informații în acest sens și am folosit arme occidentale”, a declarat liderul de la Kiev.

„În timpul recentei ofensive, forțele ucrainene au reușit să captureze armament rusesc care ar fi sprijinit aproximativ trei brigăzi în luptele lor”, a declarat Arestovici pentru sursa citată. El a mai spus că Rusia a suferit „pierderi uriașe” și a pierdut unii soldați pe care Ucraina i-a capturat ca prizonieri de război. Fiind întrebat dacă aceștia vor beneficia de drepturile care li se cuvin conform Convenției de la Geneva, el a răspuns „absolut”.

„Suntem o armată europeană și o țară europeană, respectăm dreptul internațional. Nu încălcăm Convenția de la Geneva sau alte convenții internaționale privind regulile de război… Le acordăm drepturi și posibilitatea de a suna acasă, la mamele și tații lor… și de a vorbi cu jurnaliștii dacă doresc”, a continuat Arestovici.

Aleksei Arestovici a mai declarat că forțele armate ucrainene au folosit dezinformarea pentru a păcăli rușii pe câmpul de luptă, făcându-i să creadă că vor ataca la Herson.

„Au crezut că vom începe lovitura principală asupra orașului Herson. Am început într-adevăr lovitura asupra Hersonului, dar a fost o lovitură asistată, nu lovitura principală. Lovitura principală am furnizat-o în estul țării noastre, iar rușii au fost complet surprinși de acest lucru, pentru că, cu două luni înainte, vorbeam doar despre regiunea Herson. De aceea am eliberat în patru zile un teritoriu pe care rușii au încercat să îl păstreze timp de aproximativ patru luni”, a declarat el.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!