Controversă la JO de Iarnă 2026: O cască dedicată victimelor războiului din Ucraina, interzisă

Comitetul Internațional Olimpic a decis să nu permită sportivului ucrainean Vladislav Gheraskevici să concureze la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 cu o cască inscripționată cu portretele sportivilor ucraineni care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Hotărârea a stârnit reacții la nivel înalt, inclusiv din partea președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, iar Comitetul Olimpic Național a cerut instituțiilor internaționale să reanalizeze decizia.

Gheraskevici, care concurează în proba de skeleton, a ales să poarte pe cască chipurile sportivilor uciși în urma invaziei ruse, ca formă de omagiu. Zelenski a declarat că astfel de gesturi sunt necesare pentru a spune adevărul în fața unei audiențe globale și nu pot fi catalogate drept acțiuni politice sau încălcări ale spiritului sportiv.

„Acest adevăr nu poate fi incomod, nepotrivit sau numit acțiune politică în competițiile sportive. Este un reminder pentru întreaga lume despre ce reprezintă Rusia modernă. Ucraina vede acest act ca parte a misiunii sale de protejare a valorilor olimpice”, a subliniat Zelenski.

La rândul său, sportivul ucrainean a criticat decizia CIO, exprimându-și dezamăgirea într-o postare publică: „O decizie care pur și simplu îți frânge inima. Există senzația că CIO îi trădează pe sportivii care au făcut parte din mișcarea olimpică, nepermițându-ne să îi cinstim pe arena sportivă, pe care acești sportivi nu vor mai putea păși niciodată. În pofida precedentelor, atât recente, cât și din trecut, când CIO a permis astfel de omagieri, de această dată pentru Ucraina s-au stabilit reguli speciale”.

Totodată, Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina rămâne atașată valorilor autentice ale sportului și ale mișcării olimpice, în timp ce acțiunile agresorului sunt în contradicție totală cu aceste principii.

Comitetul Olimpic Național al Ucrainei și-a exprimat speranța că CIO va adopta o decizie echitabilă, obiectivă și imparțială în privința simbolurilor și reprezentării Ucrainei la Jocurile Olimpice.