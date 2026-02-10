Grigore Vieru, comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău

Poetul Grigore Vieru, care ar fi împlinit 91 de ani pe 14 februarie, a fost comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. În cadrul evenimentului „Mi-e dor de tine, tată”, fiul său, Călin Vieru, a împărtășit amintiri calde și personale despre poet, iar elevi și studenți au recitat versurile sale.

„Opera viereană este multidimensională, de la poezie pentru copii la poezie socială, și fiecare are ce lua de acolo. Cred că tata nu a avut de gând să devină poet social, dar contextul anilor ‘90 l-a impus. A venit pe baricade și s-a plasat în fruntea mișcării de eliberare națională”, a spus Călin Vieru despre tatăl său.

Evenimentul, organizat marți de Direcția municipală cultură și patrimoniu cultural, a reunit iubitori ai literaturii și admiratori ai operei lui Grigore Vieru, care i-au adus omagiu poetului. La final, cei prezenți au ținut un moment de reculegere și au depus flori la bustul poetului, amplasat în incinta muzeului, ca simbol al recunoștinței și admirației față de contribuția sa la cultura și identitatea națională.

Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie, 1935 în satul Pererâta, raionul Briceni. A debutat în anii ‘50 și a devenit una dintre vocile poeziei românești din secolul al XX-lea. Opera sa este marcată de teme precum mama, copilăria, limba română, dragostea de neam și de țară.

Poetul a avut o contribuție semnificativă la promovarea alfabetului latin și la afirmarea valorilor naționale în Republica Moldova. Grigore Vieru s-a stins din viață pe 18 ianuarie, 2009, la vârsta de 73 de ani.