Politico: Cum ar putea ajunge Ucraina în UE până în 2027: planul în cinci pași

UE pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o aderare parțială la bloc chiar de anul viitor, au declarat zece oficiali și diplomați pentru publicația Politico.

La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, iar în contextul în care Kievul insistă pentru aderarea la UE în 2027 — dată pe care dorește să o vadă inclusă într-un eventual acord de pace cu Kremlinul — această idee aflată încă într-o fază incipientă ar reprezenta o schimbare majoră în modul în care blocul primește noi state membre. Planul ar permite Ucrainei să obțină un loc la masa UE înainte de a finaliza reformele necesare pentru beneficiile depline ale statutului de membru.

Oficialii europeni și guvernul ucrainean spun că aderarea Kievului este urgentă. Rusia va încerca probabil „să ne oprească mișcarea spre UE”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev, întrebat despre importanța stabilirii oficiale a unei date pentru 2027. „De aceea spunem: numiți data. De ce o dată concretă? Pentru că această dată va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia.”

Ideea UE amintește de planul unei „Uniuni cu mai multe viteze” promovat de Emmanuel Macron încă din 2017. Cea mai recentă versiune a fost numită neoficial „extindere inversă”, potrivit unui oficial UE și a doi diplomați europeni, deoarece ar aduce țările în bloc la începutul procesului de îndeplinire a criteriilor de aderare, nu la final.

Oficialii UE consideră ideea atractivă deoarece ar oferi Kievului răgaz pentru a finaliza reformele instituțiilor democratice, ale sistemului judiciar și ale celui politic, reducând totodată riscul ca Ucraina să-și piardă speranța aderării și să se îndepărteze de Occident. Totuși, există obstacole serioase, în special opoziția premierului Ungariei, Viktor Orbán.

Pe baza discuțiilor cu cinci diplomați din diferite state, trei oficiali ai UE și doi ucraineni — care au vorbit sub protecția anonimatului — POLITICO a identificat cinci pași principali ai planului.

Pasul 1: Pregătirea Ucrainei

UE a început să „avanseze” candidatura Ucrainei, oferind Kievului orientări informale pentru negocierea „clusterelor” — etapele juridice ale aderării. Blocul a furnizat deja detalii pentru trei din cele șase clustere și intenționează să prezinte mai multe la o reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene din martie, în Cipru.

„În pofida celor mai dificile circumstanțe, în mijlocul agresiunii ruse continue, Ucraina își accelerează reformele”, a declarat Marilena Raouna, ministru adjunct pentru Europa al Ciprului. Totuși, un oficial UE a subliniat că „nu vor exista scurtături”.

„Aderarea la UE aduce beneficii doar dacă treci prin transformarea cerută de procesul de extindere — aceasta este adevărata superputere a aderării”, a spus un oficial european. La rândul său, Zelenski a afirmat că Ucraina va fi „pregătită tehnic până în 2027”.

Pasul 2: Un statut de membru „light”

Guvernele UE au cerut explicații președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre soluțiile pentru depășirea blocajului extinderii. Printre opțiuni se află „extinderea inversă”, care ar presupune aderarea inițială urmată de acordarea treptată a drepturilor și obligațiilor.

Scopul nu ar fi coborârea standardelor, ci transmiterea unui semnal politic puternic către țările a căror aderare este blocată de război sau de opoziția unor capitale — nu doar Ucraina, ci și Moldova sau Albania.

Deși Zelenski a spus anterior că Ucraina nu va accepta un statut de membru de rang secund, oficialii sugerează că Kievul ar putea accepta o formulă care să consacre drumul spre aderare înainte de statutul deplin.

Un oficial moldovean a declarat pentru POLITICO că țara „vrea să adere la o Uniune Europeană care funcționează eficient dincolo de 27 de state membre”, dar că „aderarea deplină — cu drepturi egale și participare totală la decizii — trebuie să rămână obiectivul final”.

Premierul albanez Edi Rama a spus că o abordare creativă este o „idee bună” și că Albania ar accepta temporar chiar și absența propriului comisar european.

Există însă și opoziție. „În principiu, nu poți discuta despre două categorii de state membre”, a spus un oficial UE. Germania, în special, se teme că țările primite prea devreme ar putea primi promisiuni pe care Bruxellesul nu le poate onora.

Pasul 3: Așteptarea plecării lui Orbán

Extinderea UE necesită unanimitate, iar Viktor Orbán — considerat cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în UE — se opune ferm aderării Ucrainei. Oficialii europeni urmăresc alegerile din aprilie din Ungaria și caută modalități de a evita veto-ul.

Orbán a folosit tema aderării Ucrainei în campania sa, afirmând că „Ucraina este dușmanul nostru” și că nu ar trebui „niciodată” să adere la UE. Relația tensionată dintre Orbán și Zelenski este descrisă de diplomați drept „personală”.

Dacă Orbán pierde alegerile, rivalul său Péter Magyar ar putea schimba poziția, promițând un referendum pe această temă.

Pasul 4: „Cartea Trump”

Liderii europeni cred că un singur om l-ar putea convinge pe Orbán: Donald Trump. Președintele SUA, aliat apropiat al premierului ungar, dorește să intermedieze un acord de pace între Ucraina și Rusia. Dacă aderarea Ucrainei până în 2027 ar fi inclusă într-un plan de pace, există speranța că Trump ar putea presa Budapesta.

Zelenski a sugerat această posibilitate, afirmând că SUA ar putea garanta că nimeni nu va bloca elementele acordului.

Pasul 5: Suspendarea dreptului de vot al Ungariei

Dacă presiunile nu funcționează, UE ar putea recurge la Articolul 7 al tratatului — cea mai dură sancțiune politică — care poate suspenda drepturile unui stat membru, inclusiv votul privind extinderea.

Deocamdată, UE nu intenționează să aplice această măsură, pentru a nu-l ajuta pe Orbán înainte de alegeri. Totuși, capitalele europene evaluează sprijinul pentru această opțiune dacă premierul ungar va fi reales și va continua să blocheze deciziile blocului. Un diplomat a spus că o asemenea mișcare este „absolut posibilă”.