Sprijin pentru viticultori și noi reguli de etichetare a vinului în UE

Producătorii de vin din Uniunea Europeană vor beneficia de o finanțare de până la 60% din partea blocului comunitar pentru promovarea turismului viticol și a exporturilor în afara UE. Prevederile sunt incluse într-un nou set de reguli, după ce Parlamentul European a aprobat marți acordul provizoriu negociat anterior cu statele membre pentru sprijinirea sectorului vitivinicol.

Noile măsuri permit statelor membre să suplimenteze sprijinul financiar cu până la 30% pentru întreprinderile mici și mijlocii și cu până la 20% pentru marile companii. Fondurile vor fi utilizate pentru stimularea creșterii economice în zonele rurale prin dezvoltarea turismului viticol, campanii de promovare și organizarea de expoziții în afara Uniunii Europene.

Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de prelungire până la un termen total de nouă ani.

Regulile prevăd, totodată, introducerea unor mecanisme de protecție în caz de dezastre naturale sau boli ale plantelor, precum și cerințe mai stricte privind etichetarea. Mențiunea „fără alcool”, însoțită de „0,0%”, va fi rezervată produselor cu tăria sub 0,05%, iar eticheta „cu conținut redus de alcool” se va aplica băuturilor cu o concentrație diminuată cu cel puțin 30% față de nivelul standard.

Acordul urmează să fie aprobat de Consiliul Uniunii Europene. După adoptare, documentul va fi tradus în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE și publicat în Jurnalul Oficial, moment din care va intra în vigoare.