Premierul Munteanu, după întrevederea cu prim-ministra Ucrainei: Condamnăm atacurile barbare

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită oficială la Kyiv, a avut o întrevedere cu șefa Guvernului ucrainean, Yuliia Svyrydenko, prilej cu care a reiterat sprijinul ferm al Chișinăului față de suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

În declarațiile sale, Munteanu a condamnat atacurile Rusiei asupra civililor și infrastructurii din Ucraina și a subliniat unitatea poporului ucrainean în fața agresiunii.

El a reiterat susținerea Republicii Moldova pentru inițiativele internaționale de restabilire a păcii și de tragere la răspundere pentru crimele de agresiune, inclusiv prin participarea la activități precum Registrul Daunelor și Comisia Internațională pentru Reclamații, precum și înființarea unui Tribunal Internațional Special.

Prim-ministrul a menționat că Moldova continuă să ofere sprijin refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul țării, în prezent peste 130.000 de persoane, dintre care aproximativ 87.000 beneficiază de mecanismul de protecție temporară, inclusiv acces la educație, servicii medicale și piața muncii.

Recent, Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou pachet de ajutor umanitar pentru Ucraina, care include autospeciale de intervenție, generatoare electrice, echipamente de protecție, bunuri medicale și produse alimentare.

Munteanu a subliniat, de asemenea, colaborarea bilaterală strânsă dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și cooperarea în cadrul formatului „Triunghiul Odesa”. El a reconfirmat sprijinul Chișinăului pentru parcursul european al Ucrainei, considerând integrarea acesteia un element esențial pentru stabilitatea și securitatea regiunii.

Prim-ministrul a concluzionat că Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina și poporul ucrainean, exprimând speranța că războiul se va încheia printr-o pace justă și durabilă.