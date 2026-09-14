Mii de lei pentru permise și înmatriculări: Percheziții CNA la InTehAgro

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar de corupție în care sunt vizate persoane cu funcții de răspundere din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „InTehAgro”, dar și persoane afiliate unor școli auto din Chișinău. În total, cinci persoane sunt cercetate.

Potrivit CNA, angajați ai subdiviziunii teritoriale Chișinău a „InTehAgro”, acționând în înțelegere cu persoane din cadrul unor școli auto, ar fi pretins și primit sume cuprinse între 3.000 și 20.000 de lei. În schimbul banilor, care ar fi fost transmiși direct sau prin intermediari, persoanele vizate ar fi eliberat ilegal anumite acte și ar fi favorizat mai multe proceduri.

Mai exact, acestea sunt suspectate că ar fi ajutat candidați să obțină permise de conducere de categoria „H”. De asemenea, schema ar fi vizat înmatricularea și reînmatricularea tehnicii utilizate în construcții și agricultură, eliberarea rapoartelor de revizie tehnică pentru persoane fizice și juridice, precum și a certificatelor de înregistrare a gajului.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii efectuează percheziții la domiciliile, automobilele și birourile de serviciu ale unor angajați ai subdiviziunii Chișinău a „InTehAgro”. Percheziții au loc și la domiciliul administratorului unei școli auto din Capitală.

Cele cinci persoane vizate urmează să fie cercetate în stare de libertate.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.