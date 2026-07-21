Corupție de 3 milioane de euro în Garda Națională a Ucrainei / Oficialii și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux cu banii pentru depozitele de alimente destinate militarilor

NABU și SAPO, structurile anticorupție ale Ucrainei, au descoperit un nou caz de corupție care vizează Garda Națională a țării.

NABU și SAPO anunță astăzi suspiciuni de corupție asupra a opt persoane implicate în delapidarea a peste 150 de milioane de grivne (aproape 2,94 milioane de euro) de la Garda Națională a Ucrainei.

Aproape 3 milioane de euro delapidate. Șefii din Garda Națională și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux

Anchetatorii spun că dosarul implică:

funcționari ai Direcției Principale a NSU – Director adjunct al Departamentului Logistică, Șeful Bazei Centrale de Producție și Echipamente Tehnologice și adjunctul acestuia;

doi antreprenori — proprietarii de fapt ai mai multor companii private — și directorul uneia dintre întreprinderile controlate;

doi directori ai unor societăți de evaluare care au acționat ca și complici.

În punerea sub acuzare, procurorii au invocat articolul 191 partea 5 din Codul penal al Ucrainei.

Conform anchetei, în 2024, Ucraina trebuia să cumpere un depozit pentru depozitarea alimentelor destinate militarilor Gărzii Naționale (NGU).

Numai că în loc să cumpere proprietatea direct de la proprietari, oficialii Gărzii Naționale au colaborat cu antreprenorii. Oamenii de afaceri au achiziționat spațiile necesare printr-o altă companie și apoi le-au revândut imediat către NGU la un preț umflat artificial cu peste 143 de milioane de grivne (2,8 milioane de euro).

Pentru a da tranzacției aparența de legalitate, complicii au angajat evaluatori care, în schimbul unei „recompense”, au falsificat raportul de evaluare a proprietății.

Fondurile au fost retrase prin intermediul unor companii fictive și distribuite între participanții la schema de corupție.

În plus, aceiași antreprenori, în complicitate cu oficialii NGU, ar fi obținut alte 7 milioane de grivne din fonduri bugetare în timpul altor achiziții, inclusiv stații solare pentru unități militare și anvelope pentru transportoare blindate.

După ce au încasat venituri ilegale, angajații NGU și-au îmbunătățit semnificativ situația financiară.

Procurorii susțin că șefii de Garda Națională și-au cumpărat mașini premium (Mercedes-Benz AMG GLE 2024, Toyota Land Cruiser 300 2021, Audi Q8 2019), terenuri în apropiere de Kiev, un alt apartament de lux cu două niveluri în Kiev, cu o suprafață de peste 130 mp, și apartamente în Bukovel în valoare de peste 300.0000 de dolari.

În prezent, procurorii au confiscat o parte din proprietăți și fonduri de antreprenori — în valoare totală 340.000 de dolari americani și 99.700 de euro.

Suspecții din Garda Națională au fost demiși din funcții pe baza rezultatelor unei anchete interne din 2025, după ce primele percheziții au fost efectuate de detectivii NABU.

Ancheta este încă în desfășurare, având în vedere că procurorii cred că sunt și alte persoane implicate în tranzacții.

Cazuri de corupție în Armata Ucrainei

Combaterea corupției din Armata Ucrainei reprezintă o prioritate majoră pentru autoritățile de la Kiev, fiind o condiție esențială pentru menținerea sprijinului occidental și aderarea la UE și NATO. Deși au fost create instituții speciale de investigare (precum NABU), sectorul apărării a fost zguduit de mai multe scandaluri de proporții de la începutul invaziei ruse.

Cele mai răsunătoare cazuri de corupție și măsuri luate în structurile militare includ:

1. Dosarul achizițiilor de armament fictiv sau defect

Cazul „Lviv Arsenal” (40 milioane USD): Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a demascat o schemă în care oficiali din Ministerul Apărării au plătit în avans fonduri uriașe pentru achiziția de obuze. Armele nu au fost livrate niciodată, banii fiind deturnați.

Mortiere defecte de 182 milioane de grivne: Un fost șef de departament din Ministerul Apărării a fost pus sub acuzare după ce a aprobat achiziționarea a 250 de mortiere de calibrul 120 mm. S-a dovedit ulterior că acestea nu corespundeau standardelor tehnice și puneau în pericol militarii.

2. Fraude cu combustibil și piese de blindate

Delapidarea de carburant (30 milioane de grivne): Au fost descoperite scheme de furt și revânzare ilegală a sute de tone de motorină și benzină destinate unităților de pe front.

Piese de blindate „distruse”: Anchetatorii au destructurat o rețea care declara piese de vehicule blindate ca fiind distruse în luptă, pentru ca ulterior să le revândă pe piața neagră într-o afacere de milioane de dolari.

3. Schimbări la vârful Ministerului Apărării

Demiterea lui Oleksii Reznikov (2023): Fostul ministru a fost înlocuit în urma unor scandaluri publice legate de achiziționarea de alimente (ouă și rații) și echipamente (geci de iarnă) pentru armată la prețuri puternic umflate.

Mandatul de audit al lui Mykhailo Fedorov (2026): În timpul mandatului său la conducerea Ministerului Apărării, s-a demarat un audit masiv în minister și în brigăzile militare, scoțând la iveală cheltuieli nejustificate și rețele de mită estimate la miliarde de grivne. Fedorov a fost demis recent în urma unor tensiuni administrative puternice cu șeful armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, stârnind proteste publice din partea cetățenilor care susțineau reformele sale anticorupție.

4. Schema „Operațiunea Midas” (100 milioane USD)

Deși centrată pe sectorul energetic (Energoatom), această anchetă de amploare a NABU a vizat direct fonduri strategice de securitate. Scandalul a dus la presiuni enorme asupra ministerelor și a clătinat inclusiv Consiliul Public Anticorupție din cadrul Apărării.