Gaidarji, după întâlnirea cu Maia Sandu: Chișinăul este constructiv

După întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a declarat că „Chișinăul dă dovadă de o poziție foarte constructivă.”

În cadrul ședinței, au fost discutate probleme de organizare a alegerilor pentru organul legislativ al autonomiei, precum și interacțiunea ulterioară cu autoritățile centrale.

„Chișinăul dă dovadă de o poziție foarte constructivă, este pregătit pentru dialog, înțelege totul. Au fost multe discuții interesante. În această etapă, toate părțile au stabilit anumite propuneri, iar apoi departamentele juridice vor forma documente pentru a înțelege în ce etapă să formeze aceste grupuri și să ajungă la o opinie finală”, a spus Gaidarji.

Potrivit lui, „Chișinăul este de acord să organizeze alegeri pentru Adunarea Populară, există un fel de consens asupra datei.”

„Ne-a plăcut întâlnirea cu președintele. Ne poate auzi. Ne îndreptăm spre dezlegarea încurcăturii de contradicții care s-a dezvoltat între Comrat și Chișinău”, a spus Gaidarji.

La întâlnirea cu Maia Sandu de la Chișinău au participat 16 deputați (din 35) ai Adunării Populare, reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale și ai Parlamentului.