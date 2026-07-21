Igor Munteanu: Noul cabinet al lui Tofan, ultima extensie a puterii PAS

Fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, a declarat că viitoarea aprobare a unui nou guvern condus de Vasile Tofan va fi „un test serios atât pentru prim-ministru, cât și pentru partidul de guvernământ PAS”.

Munteanu a scris pe rețelele de socializare că „întrebarea principală este ce fel de mandat va primi noul șef al Guvernului: va fi capabil să realizeze reforme profunde sau va fi obligat să păstreze sistemul existent?”.

Potrivit fostului diplomat, „reținerea a 12 din cei 16 miniștri ai cabinetului anterior indică dorința PAS de a asigura continuitatea și de a evita schimbările majore, lăsând puterea reală în propriile mâini”.

Munteanu consideră că Tofan „intenționează să se concentreze pe reforme, debirocratizare și accelerarea procesului de integrare în UE, dar societatea așteaptă rezultate concrete de la noul guvern, mai degrabă decât procese”.

Potrivit acestuia, după o serie de scandaluri, cetățenii cer responsabilitatea autorităților, lupta împotriva corupției și o îmbunătățire tangibilă a nivelului de trai.

Fostul ambasador a menționat că „fostul guvern al lui Alexandru Munteanu și-a pierdut încrederea nu din cauza lipsei unui curs, ci pentru că majoritatea cetățenilor nu au putut numi niciuna dintre realizările sale”.

„Chiar și progresul pe calea integrării europene este evaluat de oameni prin prisma veniturilor proprii, a prețurilor și a calității vieții”, a spus el.

Potrivit previziunilor lui Munteanu, „principalele dezacorduri dintre Vasile Tofan și conducerea PAS pot apărea din cauza diferențelor de priorități: premierul va căuta să implementeze reforme, în timp ce societatea cere rezultate rapide și ușor de înțeles”.

El consideră că noul guvern „trebuie să demonstreze mai multe succese concrete în primele șase luni, pentru că altfel încrederea cetățenilor se va pierde, iar PAS riscă să se confrunte cu consecințe politice grave la viitoarele alegeri locale”.