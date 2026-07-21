Costiuc, despre longevitatea Guvernului Tofan: Acesta pleacă mai repede decât celălalt

Președintele fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, anticipează că Guvernul Tofan nu va rămâne prea mult timp la guvernare și își va da demisia curând.

„Acesta pleacă mai repede decât celălalt”, a declarat Vasile Costiuc, referindu-se la Cabinetul de miniștri propus Parlamentului de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan.

De asemenea, deputatul a estimat că Guvernul Tofan va rezista doar până la iarnă.

„La Anul Nou o să avem alt Moș Crăciun”, le-a spus Vasile Costiuc jurnaliștilor.

Potrivit lui Costiuc, viitorul prim-ministru ar fi trebuit să fie un reprezentant al partidului de guvernământ.

„Dacă nici componența Cabinetului de miniștri nu s-a schimbat, nici programul nu s-a schimbat, atunci trebuie să-și asume și rolul de conducător”, a explicat deputatul, menționând că programul de guvernare propus de Tofan este unul „foarte bun”.

„Și strategiile de dezvoltare, și toate celelalte strategii sunt bune, sunt geniale. Întrebarea mea este: ce faci cu ele?”, a conchis Vasile Costiuc.