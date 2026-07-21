Emilian Crețu ironizează desemnarea lui Dan Suruceanu: Ministerul Culturii iar e la coada vacii?

Actorul și influencerul Emilian Crețu a comentat, într-un video publicat pe rețelele sociale, componența Guvernului premierului desemnat, Vasile Tofan, exprimându-și nedumerirea în privința persoanei propuse pentru funcția de ministru al Culturii.

„Succes Guvernului Tofan, deși nu se știe încă. Îmi pare rău că acolo nu l-am văzut și pe fostul ministru al Sănătății. Dar întrebarea mea este: Totuși, cine este domnul de la Ministerul Culturii? Domeniu în care activez și eu. Cine este domnul? În afară de faptul că este nepotul maestrului Ion Suruceanu, să-i dea Dumnezeu sănătate, bucurie, fericire și mult noroc, la Ministerul Culturii iar rămâne așa, ca la coada vacii?”, a declarat Crețu.

Reacția vine după ce Dan Suruceanu a fost propus pentru funcția de ministru al Culturii în Cabinetul prezentat de Vasile Tofan. Faptul că acesta este nepotul Artistului Poporului Ion Suruceanu a fost confirmat chiar de interpret, care a declarat că este mândru de nepotul său și i-a urat succes în noua funcție.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Dan Suruceanu a obținut venituri salariale de 495.917 lei din funcția de viceadministrator al Arenei Naționale SRL. Documentul mai arată că familia sa a încasat dividende în valoare de 54.574 de lei și drepturi de autor de 17.680 de lei.