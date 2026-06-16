Costiuc critică dur discursul scandalos de la Congresul PAS: Adevărata lor față

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție după discursul scandalos ținut la Congresul IV al Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), unde un fost deputat a folosit un limbaj injurios la adresa mai multor reprezentanți ai opoziției.

Costiuc a criticat dur atât mesajul transmis de pe scena congresului, cât și reacția celor prezenți în sală.

„Cel mai grav este că acest discurs de ură a fost aplaudat frenetic de către cei care erau în sală – elita morală și intelectuală a țării, a Republicii Moldova, miniștri, deputați, șefi de colhoz și tot așa. Aceasta este, de fapt, fața adevărată a guvernării.

Când vorbește despre opoziție, spune că sunt niște porci și cârlani cărora trebuie să li se pună sârmă în bot. Eu vreau să-l întreb pe Oboroc ăsta – am înțeles că la porci se poate pune sârmă în bot, dar cum le pui la cârlani sârmă în bot și la berbeci?

Da, închipuiți-vă că Vasile Costiuc sau oricare alt reprezentant al opoziției iese la tribuna Parlamentului și începe să vorbească cu referire la deputații din majoritatea parlamentară: „Sunteți niște porci, niște berbeci, niște animale cărora trebuie să le punem sârmă în bot și să le închidem în ocol”. Cum credeți, președintele colhozului, alias Igor Grosu, cât ar dura până ar închide microfonul și până nu ne-ar mai da voie să vorbim timp de o jumătate de an, pe motiv că avem un discurs de ură? Vedeți standardele duble.

Chiar și pentru acest discurs al lui Oboroc, Igor Grosu nu s-a ridicat pe scenă să spună: „Noi ne desolidarizăm de acest discurs, suntem un partid proeuropean, acest discurs nu ne face față” Nu s-a ridicat niciunul pe scenă. Au aplaudat și au trecut mai departe, cu gândul că nu va vedea nimeni.

Au explodat conturile false. Acolo sunt mii și mii de conturi false și au început să folosească expresii precum „porci”, „animale”, „dobitoace”, numind astfel opoziția, care reprezintă jumătate din populația Republicii Moldova.

Cu un asemenea discurs, cu așa valori, voi vreți să spuneți că integrați Republica Moldova în Uniunea Europeană și că veți construi un stat de drept, când guvernarea, de fapt, umilește o jumătate din populație, numindu-i pe conducătorii și liderii acesteia porci, cârlani, berbeci și dobitoace, care trebuie sacrificate și cărora trebuie să li se pună sârmă în bot?

Igor Grosu și Maia Sandu… Nu am mai auzit-o pe Maia Sandu să iasă și să spună că acest discurs de la congresul PAS nu reprezintă valorile fundamentale pe care le promovează PAS, partidul pe care, după cum se lăuda, l-a fondat în urmă cu zece ani. Asta înseamnă că adevărata lor față este discursul lui Oboroc”, a menționat Costiuc.

Liderul Democrația Acasă a menționat și reacția ulterioară a deputatului PAS, Radu Marian, care a declarat că formațiunea regretă limbajul folosit și că ar fi loc pentru scuze.

„În următoarele zile, Radu Marian a început deja să văicărească și spune că acest mesaj nu îi reprezintă și că se datorează scuze. Trebuia să vă ridicați chiar de pe scenă, Radu, și să spuneți: „Noi nu suntem și nu susținem astfel de mesaje.” Voi ați aplaudat. Asta este fața reală”, a declarat Costiuc.

Limbaj indecent și injurii la Congresul IV al PAS, de pe 14 iunie, la care Igor Grosu a fost reales președinte al formațiunii politice. Fostul deputat Constantin Oboroc, ex-prim-vice-prim-ministru, i-a mulțumit lui Grosu pentru modul în care a gestionat „faza când un purcel din Primăria Chișinău a încercat să rămână în Parlament. Și când era împins frumușel și apăsat spre ușă, un cârlan politic prost, regizor cu gura spartă, filma scena și țipa”. Oboroc a făcut aluzie la primarul capitalei, Ion Ceban, și la liderul Partidului Democrația Acasă, dar l-a menționat, în discursul său, și pe ex-președintele Vladimir Voronin. Cei vizați nu au venit, deocamdată, cu reacții.

Discursul a fost comentat și de fosta judecătoare, Victoria Sanduța. „Se încadrează în componența de infracțiune prevăzută la art. 346 Cod penal”, a menționat ex-magistrata.

Și primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după discursul scandalos ținut la Congresul IV al Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), unde un fost deputat a folosit un limbaj injurios la adresa mai multor reprezentanți ai opoziției. „Partenerii internaționali trebuie să se sesizeze”, a scris edilul pe rețele.