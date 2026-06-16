Nicanor Ciochină și Ion Andronache rămân după gratii. Curtea de Apel a menținut integral sentințele

Ex-primarul de la Boldurești, Nicanor Ciochină, și Ion Andronache rămân după gratii, după ce Curtea de Apel a respins recursurile depuse atât de avocați, cât și de procurori. Magistrații au decis să mențină integral sentințele stabilite de prima instanță.

Nicanor Ciochină rămâne cu pedeapsa de șapte ani de închisoare cu executare, iar Ion Andronache cu doi ani, dintre care șase luni cu executare. Ambii învinuiți pledează nevinovați.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, decizia Curții este definitivă și executorie, dar nu și irevocabilă, ceea ce le-ar permite inculpaților să o conteste la Curtea Supremă de Justiție.