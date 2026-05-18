Costiuc, după alegerile din Orhei, unde PAS s-a clasat pe locul 5: Oamenii le-au arătat locul – la gunoi

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție în urma rezultatelor înregistrate la alegerile locale din municipiul Orhei, afirmând că acestea reflectă un „dezastru politic” pentru formațiunea de la guvernare. „Felicitări oamenilor adecvați din Orhei, le-ați arătat locul – la gunoi”, a spus deputatul.

„Dezastru la Orhei! Boss, boss-gros, șeful PAS, eu am o propunere și o soluție pentru ca partidul să câștige alegerile. Scoateți-i în regim de urgență, îl aveți pe Postică, magul fermecat de la CEC, trei trebuie scoși – Adașan, Memeț și Ansarov și o să ieșiți în turul II. Asta ca să arătați că la voi democrația e tare în dinți.

Ratingul politic al PAS la Orhei e 5% pe național, dar voi conduceți cu 55 de mandate. Ați fraudat, de ați înnebunit. Felicitări oamenilor adecvați din Orhei, le-ați arătat locul – la gunoi – al celor de la PAS”, a spus Vasile Costiuc.