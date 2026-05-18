Greva foamei în penitenciarul din Leova: Deținuții scandează, iar angajații sunt în stare de alertă

O situație tensionată are loc la Penitenciarul din Leova, unde mai mulți deținuți ar fi intrat în greva foamei în semn de protest față de administrația instituției, potrivit jurnaliștilor de la Mlive.

Potrivit informațiilor preliminare, colaboratorii penitenciarului au fost mobilizați, iar mai multe mașini ar fi intrat în incinta instituției.

De asemenea, potrivit declarațiilor de la fața locului, doi dintre deținuți și-ar fi cusut gura în semn de protest.

Jurnaliștii au solicitat o reacție din partea administrației penitenciarului, însă deocamdată nu au primit răspuns.