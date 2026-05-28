Prima reacție a edilului Ion Ceban după scandalul din Parlament: Asta e democrația din Moldova

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu un comentariu în urma tensiunilor provocate în Parlament pentru a discuta cu deputații MAN despre referendum și pentru a vedea „scările care se repară”.

„Am intrat să discut cu deputații MAN despre acest referendum și totodată să mă uit la scările acestea pe care le repară și cea mai importantă problemă în societate. După asta am fost provocat de deputații PAS, asta se vede și pe camerele de luat vederi din Parlament. Trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face și la Consiliul Municipal, și în altă parte, și am fost luat pe sus la indicațiile lui Igor Grosu, care înjura. Asta e democrația din Republica Moldova. Un simplu cetățean poate să ajungă în Parlament…”, a declarat Ion Ceban.

De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat acțiunile edilului drept o provocare.

Incidentul s-a produs în timpul ședinței plenare de astăzi și a generat schimburi de replici tensionate între reprezentanții puterii și cei ai opoziției.