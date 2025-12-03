Reorganizarea școlilor începe: sute de instituții prea mici pentru a mai supraviețui

Zeci de școli mici din Republica Moldova urmează să fie reorganizate, după ce Ministerul Educației a stabilit noi criterii legate de numărul minim de elevi. Gimnaziile care au mai puțin de 35 de elevi în clasele V–IX vor fi transformate în școli primare, iar instituțiile primare cu mai puțin de 30 de copii vor deveni școli primare-grădinițe. Măsura este justificată prin scăderea dramatică a populației școlare și incapacitatea acestor instituții de a-și acoperi cheltuielile.

Pentru cele mai mici structuri, unde nici măcar clasele primare nu ating pragul de 10 elevi, transformarea va merge și mai departe: instituțiile vor deveni grădinițe. Ministerul subliniază că aceste școli nu pot asigura un parcurs educațional complet, nici ore la toate disciplinele, nici profesori calificați, iar menținerea lor în forma actuală duce la risipă de resurse și la rezultate slabe pentru elevi.

Reorganizarea va ține totuși cont de distanță și de accesul copiilor la alternative reale. Dacă cea mai apropiată școală cu aceeași limbă de predare se află la mai mult de 20 de kilometri, instituția nu va fi închisă și nici convertită. Autoritățile afirmă că dreptul elevilor la educație este prioritar, iar nicio comunitate nu va fi lăsată fără o soluție funcțională, mai ales în zonele rurale izolate.

Datele Ministerului Educației arată dimensiunea problemei: în prezent există 91 de școli cu sub 50 de elevi și peste 200 de instituții catalogate drept „foarte mici”. Multe dintre ele funcționează cu un număr redus de profesori, având clase comasate și resurse insuficiente. În unele localități, cheltuiala pentru un elev ajunge să fie de câteva ori mai mare decât media pe țară, fără ca rezultatele să fie pe măsură.

Reforma vine în contextul în care demografia declinantă, migrația și depopularea satelor au redus drastic numărul de copii. Ministerul promite că reorganizarea nu va însemna doar închidere de școli, ci și investiții în transport școlar, modernizarea celor rămase și crearea unor centre educaționale mai puternice. Scopul final este ca elevii să învețe în instituții viabile, cu profesori calificați și condiții adecvate, nu în școli menținute artificial.