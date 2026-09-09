Grupul FLYONE își mărește flota cu două Airbus A321neo noi și un Airbus A321ceo

Grupul FLYONE a anunțat că își mărește flota cu două aeronave noi Airbus A321neo și un Airbus A321ceo, unele dintre cele mai moderne și eficiente modele din familia Airbus A320. Cel din urmă a aterizat deja la Chișinău și în curând va începe să opereze zboruri. Noile aeronave promit mai mult confort pentru pasageri, un consum mai mic de combustibil și emisii reduse.

Avioanele Airbus A321neo pot transporta până la 229 de pasageri și sunt concepute pentru zboruri pe distanțe medii și lungi. Aeronava are o cabină modernă și spațioasă, compartimente mai generoase pentru bagaje și un sistem de iluminare care contribuie la o experiență mai plăcută pe durata zborului.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noului model este eficiența. A321neo consumă cu aproximativ 20% mai puțin combustibil și produce cu aproximativ 20% mai puține emisii de CO₂ per pasager, comparativ cu aeronavele de generație anterioară. În același timp, nivelul de zgomot este semnificativ redus, iar aeronava poate parcurge până la șapte mii de kilometri fără realimentare.

„Al doilea Airbus A321neo se alătură flotei noastre, pregătit să descopere noi destinații, să ducă oamenii mai aproape de locurile pe care le iubesc și să adune mii de povești la bord. Bine ai venit în familie!”, a scris FLYONE pe pagina sa de Facebook.

Aeronavele sunt echipate cu motoare produse de compania Pratt & Whitney, care contribuie la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor, oferind totodată performanțe ridicate.

Noile aeronave fac parte din strategia de extindere și modernizare a flotei Grupului FLYONE și vor contribui la dezvoltarea rețelei de zboruri și la conectarea pasagerilor cu noi destinații.

Anunțul vine după ce, în 2026, FLYONE anunța că este prima companie aeriană din Republica Moldova care a comandat aeronave Airbus A321neo noi. Cele două aeronave au fost comandate pentru FLYONE Armenia, companie membră a Grupului FLYONE. Acordul de achiziție a aeronavelor a fost oficializat în mai 2026, la Erevan, în prezența președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a prim-ministrului Armeniei, Nikol Pașinean, cu ocazia summitului Comunității Politice Europene.