Un moldovean, rănit în atacul rusesc de lângă frontieră. Ce spune MAE despre victimă

Un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit în urma atacului produs în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei.

„Nu sunt confirmați cetățeni ai Republicii Moldova printre persoanele decedate”, precizează MAE.

În același timp, un cetățean moldovean a avut de suferit în urma atacului. Ministerul nu a oferit detalii despre gravitatea leziunilor acestuia, precizând însă că persoana a refuzat spitalizarea și a plecat cu automobilul spre Chișinău.

Autoritățile verifică și informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului.

„Suntem în contact cu autoritățile ucrainene și vom reveni cu date confirmate”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.