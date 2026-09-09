Sandu, după atacul de la frontieră: Rusia a adus din nou teroare în Ucraina

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul lansat în noaptea trecută asupra Ucrainei și a avertizat asupra riscurilor pe care războiul le generează inclusiv pentru Republica Moldova.

Șefa statului s-a referit la atacul cu drone produs în apropierea punctului de trecere Starokazacie, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ un kilometru de frontiera cu Republica Moldova, unde două persoane și-au pierdut viața.

„Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La punctul de trecere Starokazacie, pe teritoriul Ucrainei, la numai 1 kilometru de Republica Moldova, două persoane, a căror identitate încă nu a putut fi stabilită, și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a amintit și despre incidentul produs cu o zi înainte, când o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat ulterior România, după care a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani.

Potrivit Maiei Sandu, chiar dacă incidentul nu s-a soldat cu victime, asemenea încălcări reprezintă un pericol pentru populație și pentru siguranța traficului aerian.

„Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul”, a menționat șefa statului.

În mesajul său, Maia Sandu a criticat vocile care contestă faptul că Rusia este agresorul în războiul din Ucraina sau care se opun consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

„Este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește”, a spus Sandu.

Șefa statului a afirmat că negarea pericolului și criticarea eforturilor de consolidare a sistemului de apărare al țării înseamnă, în opinia sa, „să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor”.

Maia Sandu a subliniat că autoritățile vor continua să investească în capacitatea Republicii Moldova de a-și proteja spațiul aerian și frontierele.

„Noi alegem să facem ce ne stă în puteri să ne apărăm oamenii. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele. Și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui”, a declarat președinta.