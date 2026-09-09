Tofan: 17 drone au lovit R. Moldova doar în luna august. Este extrem de îngrijorător

Rusia cheltuie aproximativ 25 de milioane de dolari pe oră pentru războiul din Ucraina, ale cărui consecințe afectează și Republica Moldova. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan, în debutul ședinței Guvernului, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone.

Șeful Executivului s-a referit la atacul produs în noaptea precedentă în apropierea punctului de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie. În urma atacului, o dronă a căzut pe teritoriul Ucrainei, iar două persoane și-au pierdut viața.

Premierul a atras atenția că, în ultima perioadă, incidentele cu drone s-au intensificat, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, doar în luna august, 17 drone au lovit teritoriul țării.

„Este mai mult decât în tot anul trecut. Este un lucru extrem de îngrijorător”, a declarat Vasile Tofan.

Prim-ministrul a criticat și forțele politice din Republica Moldova care, potrivit lui, încearcă să minimalizeze gravitatea survolării ilegale a spațiului aerian și a incidentelor în care dronele ajung pe teritoriul țării.

„Dronele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri. Este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect să-și schimbe retorica, pentru că este una extrem de periculoasă”, a precizat premierul.

Vasile Tofan a reiterat că Rusia este agresorul în războiul declanșat împotriva Ucrainei și a atras atenția asupra costurilor suportate de Moscova pentru continuarea invaziei.

„O țară care a ajuns să cheltuie 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război care pune în pericol, inclusiv, viețile cetățenilor noștri”, a declarat șeful Executivului.