Rețeta zilei: Cozonac moldovenesc

Ingrediente:

– 1 Kg faina 000 (uscata si calda la temperatura camerei)

– 7 Oua

– 1 Cub Drojdie proaspata

– 1 Lingurita cu varf de sare

– 300 g Zahar pentru aluat

– 1/2 pachet margarina Bunica (ideal … unt)

– 200 ml. Ulei

– Lapte (in functie de tipul de faina – vezi la modul de preparare)

– Stafide 100 g.

– 3 – 4 lingurid e zahar si 1 lingura de Cacao pentru umplutura de nuca si rahat taiat ca in reteta, cat incape in palmele facute caus cu varf)



Umplutura:

Nuca 250 g miez macinat sau Rahat taiat feliute pe lungime (cat incape in palmele facute caus cu varf)

Mod de preparare: Cu 12 ore inainte de a-l face se pun:



– galbenusurile de la oua cu sarea cu coaja de la lamaie, cu stafidele si zaharul (amestecate putin)

– faina se pune intr-un vas sa ajunga la temperatura camerei

– Margarina se topeste intr-un vas pe foc (fara sa fiarba) si se amesteca cu uleiul.In faina se face loc in mijloc si se toarna amestecul de oua, zahar, stafide, etc. Intr-un pic de lapte caldut (nu fierbinte), aproximativ 1/2 ceasca de cafea cu lapte (aprox. 3 linguri) se dizolva drojdia.Se toarna in mijlocul fainii peste amestecul de galbenusuri, zahar,…Albusurile se bat spuma (sa fie tare ca pentru bezele) si se pun deoparte.

– Se amesteca faina cu tot ce s-a pus in mijloc incet pana la incorporare completa. Se adauga albusurile batute spuma si se amesteca. Intr-o cratita mica se pune uleiul amestecat cu margarina ca sa fie la indemana langa ligheanul/vailing-ul/vasul in care se va framanta. Se moaie mainile in ulei si se incepe framantatul pana cand uleiul de pe maini a fost absorbit.

– Se repeta operatia si se framanta (muind mainile in ulei de fiecare data) pana la inglobarea totala a uleiului. Operatia de framantare dureaza intre 30 – 45 minute in functie de faina, compozitie, etc (in orice caz pana la inglobarea totala a uleiului). Nu se toarna ulei peste aluat, se moaie mainile in ulei si se framanta. Cand s-a terminat de framantat se face o cruce cu mana desfacuta peste aluat, se presara un strat subtire de faina, se acopera cu un prosop si se pune la dospit (intr-o camera in care sa nu fie frig).

– Cand aluatul a crescut (aproximativ si-a dublat volumul) se imparte in doua jumatati.Se pune pe masa pe care s-a presarat faina si se intinde cu sucitorul o foaie care sa aiba latimea cat lungimea tavii de copt.(Foaia se va intinde pe lungime in asa fel incat grosimea foii sa fie de 1 cm., atunci oprindu-se operatia de intindere).

Umplutura de nuca

– Peste nuca macinata se sparge un ou.Se adauga 1 lingura de Cacao si zaharul.Se amesteca toate pana la omogenizare.Pe foaia intinsa de aluat se lasa la mijloc o fasie de 3 cm. latime goala.Pe cele doua jumatati de foaie se repartizeaza egal nuca si se intinde cu cutitul uniform pe fiecare jumatate.Se ruleaza de la cele doua margini spre mijloc (ca o pereche de ochelari).

– Tava: se unge numai cu untură sau ulei. Se aseaza aluatul rula anterior in tava. Se acopera cu un prosop si se aseaza langa o sursa de caldura (nu foarte fierbinte) sa creasca. Din cealalta jumatate de aluat se intinde o foaie identica pe care se aseaza rahatul ca in desen. Cubul de rahat se taie in jumatate pe lungime si fiecare jumatate se taie in 3 bucati obtinand fasii lungi de sectiune aproximativ patrata.Se ruleaza de la un capat pana la celalat. La asezarea in tava se pune cu capatul foii rulate deasupra. Cand a crescut ca sa depaseasca cu 1,5 – 2 cm deasupra tavii se da foc la cuptor.

– Se unge fiecare cozonac deasupra cu galbenus de ou cu o pana. Se presara zahar peste aluatul uns cu ou, aproximativ uniform (in ploaie). Se baga la copt cu foc mic. Se coace 45 de minute pe ceas. Se scoate din cuptor si se aseaza tavile culcate pe o parte pana se raceste cozonacul. Se scoate din tavi si se aseaja pe o hartie alba tot pe o parte.

