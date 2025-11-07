Semnătura unui deputat PAS, pe diplomele medicilor cercetați penal în România

În această dimineață, presa română a publicat un articol și documente din care rezultă că Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, ar fi semnat, în fosta sa calitate de rector, diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos. Alături de semnătura lui Ceban apare și cea a unui deputat PAS.

Din documentele publicate de presa română rezultă că și deputatul PAS Adrian Belîi, profesor la Universitatea de Medicină din Chișinău, și-a pus semnătura pe acele diplome.

Parchetul General de la București îi acuză pe medici că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind faptul că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.

Ministrul Emil Ceban ar putea fi audiat de procurorii români în acest dosar, în funcție de modul în care decurge cooperarea judiciară dintre România și Republica Moldova. Emil Ceban are și cetățenie română, după cum arată CV-ul său oficial.

Ministerul Sănătății a publicat pe pagina oficială de Facebook o reacție la aceste informații, după care mesajul a fost șters, ulterior fiind republicat:

„În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente. Dacă totuși, în urma investigațiilor procurorilor, se va constata că unele diplome prezentate spre semnare au ajuns la mine cu încălcarea unor proceduri interne universitare, sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”.