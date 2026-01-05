Cristian Tudor Popescu: Rusia e capabilă oricând să facă o „operațiune Maduro” cu Maia Sandu

Gazetarul a comentat captura făcută de „conquistadorul” Trump în Venezuela. CTP avertizează că s-ar putea crea un precedent periculos, de care ar putea profita Rusia lui Putin. Totodată, el spune că acțiunea lui Trump ignoră oamenii din Venezuela. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat asupra unui scenariu în care Rusia ar putea lua exemplul SUA și „s-o răpească, sau mai rău” pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Gazetarul a analizat operațiunea președintelui american Trump prin trei prisme: intern, internațional și moral.

Din punct de vedere intern, CTP crede că operațiunea nu îi ajută imaginea lui Donald Trump. Majoritatea populației este preocupată de costul vieții mai degrabă decât de geopolitică, în opinia gazetarului. Mai mult, Cristian Tudor Popescu a pus la îndoială integritatea democrației americane într-o postare pe Facebook.

„În SUA dansează niște hispanici la Miami, cu precădere venezueleni anti Maduro. Restul americanilor sunt mai preocupați de prețuri decât de chirurgia lui Trump, care putea să fie război în toată regula. Nu mai puțin de 150 de aeronave de luptă au însoțit echipa de extracție Delta Force. Dacă ar fi întâmpinat o rezistență mai puternică, chirurgia s-ar fi transformat în măcel. Or, pentru o acțiune de război împotriva altui stat, legea cere aprobarea de către Congresul SUA.

Nu numai că niciun congresman nu a fost informat, dar au fost și mințiți în față. Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați, a declarat că în 3 briefing-uri private, reprezentanți ai Casei Albe l-au asigurat că nu va avea loc nicio intervenție în Venezuela. Și alți membri ai Congresului au acuzat minciuni similare. Argumentul lui Trump, că din Congres s-ar fi scurs informații, mă întreb ce valoare ar avea într-un proces „nemânios” în Justiția americană.

Procurorul General Pam Bondi a declarat că Maduro va avea de-a face cu „mânia totală” a Justiției SUA. O instanță care să judece cu mânie anunțată… cam pe unde ați mai auzit așa ceva? Iar autorizarea putea fi solicitată „în orb”, fără a se preciza locul, momentul și detaliile.”

CTP: Rusia ar putea lua exemplul

Cristian Tudor Popescu este îngrijorat că, în plan internațional, măsura ar putea să neliniștească apele. În plus, el crede că „operațiunea Maduro” setează un precedent periculos.

„În plan global, e și mai rău. Sunt greu de inventariat toate legile relațiilor internaționale care au fost încălcate astfel. 5 state importante ale Americii de Sud și Centrale, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay, Uniunea Europeană (mai puțin, desigur, Ungaria), Canada s-au pronunțat împotriva controlului SUA asupra Venezuelei. Marea Britanie pledează pentru o tranziție pașnică, rapidă și democratică a puterii în Venezuela. Toate aceste state vorbesc despre dreptul poporului venezuelean (care nu există pentru Trump) de a-și hotărî soarta.

China și Rusia sunt pro Maduro. Mai mult, China declară că nu va renunța la niciun milimetru din interesele și investițiile pe care le are în Venezuela. Rusia e capabilă oricând să întreprindă o „operațiune Maduro”, potrivit strălucitului exemplu american. De pildă, poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească, sau mai rău, pe președinta Maia Sandu sub motivul că este un dușman al Rusiei.”

CTP: Nu există moralitate a atacului

Gazetarul crede că măsura nu are în spate decât interesele SUA pentru petrol. El aseamănă operațiunea cu cele ale conquistadorilor din secolul XVI.

„Mai rămâne dimensiunea morală – care pur și simplu nu există. Dacă s-ar fi oprit la extragerea și judecarea în regim de superurgență a criminalului Maduro, Trump mai putea găsi justificări. Dar el a ținut să ne spună că „noi vom conduce Venezuela”, că vor confisca petrolul, vânzându-l celor interesați, după tarifarul Trump, că vor aduce companii petroliere americane, că se fac stăpâni pe toate resursele Venezuelei. După care a amenințat Columbia, Mexicul și Groenlanda cu acțiuni asemănătoare.

Nicio persoană cu IQ mediu de pe Terra nu va crede că e vorba de altceva decât o „conquista” feroce, ca acelea ale spaniolilor și portughezilor din secolul XVI.”

Despre oamenii din Venezuela lui Trump nu-i pasă, crede gazetarul. CTP susține că președintele american nu a băgat deloc în seamă tot ce înseamnă populația statului asupra căruia acționează.

„În 2023, Corina Machado, lidera opoziției, conducea în sondaje. Prin urmare, regimul Maduro i-a interzis să candideze în alegerile din 2024, care au fost câștigate detașat, după toate analizele experților internaționali, de opozantul Edmundo Gonzales. Maduro a realizat performanța unică de a-și anunța victoria, cu 51%, înainte să fie numărat vreun vot! Pe cale de consecință, gestul cel mai firesc al unei Americi care ar mai fi iubitoare de libertate și democrație era să supravegheze organizarea neîntârziată de alegeri libere în Venezuela.

Nici vorbă. Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace, premiu pentru care Trump a forțat toate ușile, „Nu e respectată”, că așa a decretat regele Americii. Suporterii ei, 8 milioane de venezueleni, sunt refugiați în diaspora, zice Marco Rubio. Așa, și, cine îi împiedică pe acești oameni să voteze, și chiar să se întoarcă în țară? Lui Edmundo Gonzales nu ar trebui să i se ofere șansa unor alegeri nefalsificate? Repet, Trump nu a băgat în seamă, în niciuna dintre vorbirile sale, ceea ce se numește poporul Venezuelei.”

CTP: Medvedev ia în calcul răpirea lui Merz

În final, Cristian Tudor Popescu oferă mai multe concluzii despre personalitățile marcante ale geopoliticii.

„Dimpotrivă, el dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului. Dacă nu, „Rodriguez va plăti mult mai scump decât Maduro” – adică, amenințare directă cu moartea.

Între timp, Rusia aruncă o droaie de drone și rachete asupra Kievului, iar Medvedev ia în considerare răpirea și judecarea cancelarului german Friedrich Merz de către Kremlin…”