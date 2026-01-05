Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026

Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano–Cortina, în Italia, între 6 și 22 februarie. Decizia nu va fi schimbată în nicio situație, a anunțat președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry.

Oficialul a precizat că nici un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina nu va modifica hotărârea deja luată de CIO.

Totuși, sportivii ruși și belaruși vor putea concura individual, sub steag neutru, fără drapel și imn național. Aceeași regulă a fost aplicată și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Rusia și Belarus se află sub sancțiuni internaționale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, iar aceste măsuri rămân valabile și pentru competițiile sportive majore.