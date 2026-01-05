Popșoi îndeamnă moldovenii din Rusia să revină acasă: Există risc de recrutare

Riscul ca cetățenii Republicii Moldova, precum și alți cetățeni străini aflați în Federația Rusă, să fie atrași în mașinăria de război și trimiși pe front este în creștere. Avertismentul a fost lansat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, într-un interviu acordat agenției Moldpres.

Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, „se utilizează diverse tertipuri juridice atunci când cetățenii vin să-și perfecteze anumite acte”.

Mihail Popșoi a îndemnat cetățenii moldoveni să fie prudenți și, dacă au posibilitatea, să revină acasă.

„Îndemnăm cetățenii noștri să fie precauți și, în măsura în care au posibilitatea, să revin acasă pentru că aici sunt în siguranță, iar în Federația Rusă am văzut nu un singur caz când, sub pretextul perfectării unor acte, persoanelor li se sugerează sau chiar li se impun aceste contracte de serviciu militar, care prezintă riscuri extrem de mari”, a spus Popșoi.

Oficialul a subliniat necesitatea vigilenței în fața documentelor propuse spre semnare.

„Cetățenii noștri trebuie să fie vigilenți, să fie atenți la ceea ce li se oferă să semneze și să nu semneze nimic ce le-ar putea pune viața și sănătatea în primejdie. Cel mai bine ar fi ca aceștia să caute soluții să revină acasă”, a spus Mihail Popșoi.

Ministrul a remarcat și o creștere a solicitărilor de acte de identitate moldovenești din partea conaționalilor aflați în Federația Rusă.

„În ultimii ani, am văzut o creștere a solicitărilor actelor de identitate ale Republicii Moldova din partea cetățenilor noștri din Federația Rusă. Unii dintre aceștia au renunțat la pașapoarte și chiar la cetățenia Republicii Moldova, însă acum revin pentru a se asigura”, a menționat el, adăugând că „cetățenia Republicii Moldova oferă siguranța și capacitatea de a veni acasă și de a nu ajunge în calvarul în care, din păcate, au ajuns foarte mulți oameni”.

În același timp, Mihail Popșoi a constatat o diminuare accentuată a numărului cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă după declanșarea războiului din Ucraina.

„Numărul cetățenilor moldoveni din Rusia este într-o scădere dramatică din februarie 2022”, a declarat vicepremierul, precizând că acest fenomen este observat inclusiv prin „numărul de cetățeni care revin acasă sau sunt luați la evidență consulară în țările europene”, precum Franța, Germania, Marea Britanie și Suedia.

Un alt indicator invocat de șeful MAE este participarea la vot. „În acest an, la Moscova, unde au fost două secții de vot cu 10.000 de buletine, s-au prezentat la urne doar 4.200 de cetățeni”, a spus Mihail Popșoi.

Oficialul a subliniat că tendința de scădere a numărului de moldoveni din Federația Rusă este determinată atât de război, cât și de efectele economice ale acestuia.

„Conaționalii noștri au fost mereu sensibili la înrăutățirea situației și circumstanțelor economice și au căutat oportunități mai bune acolo unde acestea există”, a conchis ministrul.