Crucea Eroilor Români, sfințită la Cania: Aproape 1.000 de militari, comemorați

O Cruce monumentală dedicată Eroilor Români căzuți în luptele din vara anului 1941 a fost sfințită duminică, 30 august, în curtea noii Catedrale din satul Cania, raionul Cantemir. Evenimentul a fost însoțit de o slujbă de pomenire pentru militarii români care și-au pierdut viața în luptele de la Cania și Țiganca.

Ceremonia a reunit comunitatea locală, clerul Episcopiei Basarabiei de Sud, în frunte cu Preasfințitul Episcop Veniamin, reprezentanți ai autorităților locale, atașatul Apărării din cadrul Ambasadei României la Chișinău și personale implicate nemijlocit în edificare acestui monument.

Crucea ridicată în curtea lăcașului de cult constituie principalul element al unui mic complex memorial amenajat în jurul noii Catedrale. Alături de Cruce au fost sfințite troițe și alte elemente comemorative destinate pomenirii militarilor ale căror oseminte se află în pământul localității, fără ca mormintele individuale să fie întotdeauna identificate și marcate.În cadrul ceremoniei religioase a fost oficiată o panihidă pentru aproximativ 1.000 de ostași și ofițeri români din Divizia 1 Gardă, căzuți în luptele din vara anului 1941.

Zona Cania-Țiganca a fost, în iulie și august 1941, teatrul unor confruntări deosebit de sângeroase în timpul ofensivei Armatei Române de trecere a Prutului și de străpungere a dispozitivului sovietic. O parte dintre militarii căzuți în aceste lupte au fost înhumați în gropi comune sau în cimitire de campanie de pe raza localităților din zonă. În acest context, amenajarea spațiului memorial de la Cania urmărește să păstreze vie memoria celor care nu au astăzi un loc de veci individual identificat.

Sfințirea Crucii a avut loc în duminica de dinaintea Zilei Limbii Române, marcată pe 31 august, ceea ce a conferit evenimentului și o dimensiune simbolică legată de identitatea culturală și spirituală românească.

Ceremonia a mai coincis cu prăznuirea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, una dintre personalitățile importante ale culturii românești medievale și ale afirmării limbii române în spațiul bisericesc.

Evenimentul de la Cania vine după sfințirea mare a noii Catedrale, oficiată în luna iunie a acestui an, și se înscrie în seria manifestărilor religioase și comemorative organizate în jurul noului lăcaș de cult.