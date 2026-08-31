Ion Ceban, prima apariție la ședința primăriei după incidentul din vacanță: „Sper că în curând să pot ieși în scaunul cu rotile”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că se va deplasa în scaun cu rotile, după accidentul suferit în timpul vacanței. Edilul spune că situația îi oferă posibilitatea de a privi orașul și din perspectiva persoanelor cu mobilitate redusă.

Primarul a precizat că, în următoarele săptămâni, intenționează să participe la vizite pe șantiere și să acorde o atenție sporită aspectelor ce țin de incluziune și mobilitate urbană.

„Sper că în curând să pot ieși în scaunul cu rotile și în acea perioadă când mă voi deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, inclusiv, cred că deja dintr-o altă perspectivă, voi vedea cum stau lucrurile în oraș

Ne vom întâlni în șantiere, iar acum vom vedea și partea legată de aspectele de incluziune și mobilitate pentru persoane cu anumite deficiențe. Vreau să precizez din start, în ceea ce mă simt, niciun proiect nu are de suferit și continuă să fie implementat”, a declarat Ion Ceban.