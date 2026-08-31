Nicuşor Dan, de Ziua Limbii Române: Pentru prima dată, aniversăm împreună în trei ţări – Moldova, România şi Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, menționând că, în acest an, sărbătoarea are o semnificație aparte, fiind marcată pentru prima dată în România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina.

Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe.

Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul.

La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, a scris președintele României.