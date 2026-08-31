Primele imagini din Criuleni, după moartea celor doi soți: Casa a fost izolată

Casa din raionul Criuleni în care au fost găsiți fără viață doi soți, o femeie de 42 de ani și un bărbat de 47 de ani, a fost izolată de oamenii legii. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

În imaginile surprinse la fața locului se vede gospodăria împrejmuită cu bandă de protecție, accesul fiind restricționat în timp ce oamenii legii efectuează cercetări.

Apelul la 112 a fost efectuat de fiica de 15 ani a cuplului. Primele cercetări indică faptul că între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict. În timpul acestuia, bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi luat viața.

La examinarea preliminară, medicul legist a constatat că ambii prezentau plăgi provocate prin împușcare. La fața locului a fost găsită și arma care ar fi fost utilizată. Aceasta era deținută ilegal și ar fi fost confecționată artizanal, urmând să fie supusă unei expertize.