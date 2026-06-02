Curtea de Apel decide astăzi soarta lui Dorin Damir în dosarul de șantaj

Astăzi, Curtea de Apel Chișinău urmează să pronunțe sentința definitivă în dosarul în care Dorin Damir este acuzat că l-ar fi șantajat pe omul de afaceri Vlad Mustață, prin intermediul avocatului său Victor Munteanu, să renunțe la acuzațiile pe care i le aducea cu privire la atacul asupra companiei Proimobil.

Cel mai probabil, finul lui Plahotniuc nu va încasa alți ani de închisoare, căci pe acest caz, potrivit procurorului Radu Sâli, a expirat deja termenul de prescripție. Acuzatorul de stat spune că își dorește ca deținutul cel puțin să fie recunoscut vinovat.

Acesta este ultimul dosar penal transmis în judecată, în care Dorin Damir este acuzat în prezent, în timp ce își ispășește pedeapsa de trei ani de închisoare în cauza penală cu privire la angajările fictive în fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații.

În acest caz, Damir este învinuit că, în 2021, aflându-se la o sală de sport, l-a întâlnit pe avocatul Victor Munteanu și i-a cerut să-i transmită clientului său, Vlad Musteață, că acesta și membrii familiei sale ar putea fi supuși răfuielii fizice, dacă omul de afaceri nu-și va retrage acuzațiile la adresa sa în dosarul gestionat de PCCOCS cu privire la atacul săvârșit asupra companiei Proimobil în timpul guvernării PD.

Prima instanță, Judecătoria Chișinău, sectorul Buiucani, s-a pronunțat în dosarul cu privire la șantaj tocmai în 2022, achitându-l pe inculpat. Iar la Curtea de Apel, afirmă Vadim Vieru, avocatul lui Musteață în respectiva cauză penală, trezește nedumerire poziția procurorului, care nici nu a solicitat o pedeapsă anume pentru Damir.

„Procurorul nu a solicitat nimic concret, dar să vedem ce va zice instanța în această situație”, a precizat avocatul.

De cealaltă parte, procurorul Radu Sâli susține că nu poate cere detenție pentru Dorin Damir, căci, în această dosar, a intervenit prescripția. El a declarat pentru Jurnal.md că își dorește ca învinuitul să fie măcar recunoscut vinovat.

„Procuratura nu este de acord cu achitarea, pronunțată de prima instanță, și solicită constatarea vinovăției. Dar o pedeapsă nu putem cere, pentru că termenul de prescripție a expirat. Evenimentele au avut loc demult”, a menționat acuzatorul.

Potrivit lui Vlad Musteață, atacul asupra companiei Proimobil a avut loc în anii 2017-2019, când un grup de luptători din asociațiile sportive Lion Muay Thai și FEA, condus de Dorin Damir și Octavian Orheianu, au estorcat de la el sume fabuloase de bani pentru a-l scăpa de arest într-o cauză penală instrumentată abuziv contra sa de guvernarea Plahotniuc, iar în cele din urmă i-au preluat afacerea.

Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații în ianuarie 2026. În același dosar, au fost trimiși la închisoare și Alexandru Pânzari, fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, și Valeriu Cojocaru, cel care a condus Direcția nr. 5, însă cei doi s-au eschivat de pedeapsă și, cel puțin oficial, nu sunt găsiți de poliție.