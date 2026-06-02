Nicolae Margarint, Partidul Nostru: Trebuie să intervenim cu programe sociale și facilități fiscale pentru a opri migrația tinerilor

Exodul populației apte de muncă necesită măsuri urgente, precum acordarea salariilor competitive și facilități fiscale și sociale tinerilor specialiști, pentru a stopa migrația și a stimula revenirea diasporei.

Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

Parlamentarul a scos în evidență o serie de îngrijorări majore legate de sistemul de educație și exodul populației din Republica Moldova, criticând procesul accelerat de reorganizare și închidere a instituțiilor de învățământ. În cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, deputatul a oferit drept exemplu situația școlii din Rediul Mare, raionul Dondușeni, unde intenția de a sista activitatea contravine, în opinia sa, normelor legale, având în vedere că numărul de elevi depășește pragul minim stabilit de legislație.

Aceste acțiuni, consideră deputatul, contribuie la fragilizarea sistemului educațional local, în timp ce tendința tinerilor de a-și continua studiile peste hotare devine tot mai pronunțată, spre deosebire de perioadele anterioare, când aceștia optau prioritar pentru universitățile din țară.

„Experții estimează că aproximativ 40% din populația aptă de muncă este plecată peste hotare. Salariile sunt cu mult mai mici decât în alte țări. Respectiv, tinerii pleacă acolo unde pot să câștige mai ușor. Acesta este primul lucru în care noi trebuie să intervenim: să facem politici, să ridicăm salariile și să oferim locuri de muncă bine plătite pentru a putea cointeresa tinerii să rămână aici”, a declarat Margarint.

Totodată, Nicolae Margarint propune și alte soluții pentru a motiva tinerii să studieze acasă și să muncească în țară.

„Se pot gândi politici de stat, inclusiv pentru tinerii care activează în primul an de muncă. În primul an de activitate, statul trebuie să vină cu o susținere. Fie că este vorba de o scutire fiscală, fie de pachetul social, trebuie neapărat să se intervină în acest domeniu”, a conchis deputatul.