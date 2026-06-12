Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii

Puțini lideri din lumea afacerilor s-au integrat atât de profund în cultura populară precum Elon Musk, antreprenorul ambițios care a devenit o figură centrală a culturii internetului și a acumulat o avere care l-a transformat în primul trilionar” din lume.

Într-o perioadă în care preocupările legate de inegalitatea economică sunt tot mai puternice, iar percepția publică asupra ultra-bogaților s-a deteriorat, Musk a reușit să își păstreze o bază loială de susținători, scrie vineri Reuters.

A făcut acest lucru în pofida averii sale amețitoare și fără imaginea de om obișnuit care i-a făcut populari în rândul publicului larg pe alți magnați, precum Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, care și-a predat oficial ștafeta la conducerea Berkshire Hathaway la începutul anului.

Admiratorii consideră că stilul său direct și lipsit de filtre reprezintă o parte importantă a atractivității sale. Criticii, în schimb, îl acuză că exercită o influență comparabilă cu cea a unui oligarh, ridică semne de întrebare privind guvernanța companiilor sale și contestă implicarea sa tot mai pronunțată în dezbaterile politice din ce în ce mai partizane.

Sumă record strânsă de SpaceX

Cu toate acestea, SpaceX, compania în expansiune care produce rachete, sateliți și tehnologie de inteligență artificială și care, împreună cu producătorul de mașini electrice Tesla, formează centrul imperiului lui Musk, a strâns joi o sumă record de 75 de miliarde de dolari în cadrul ofertei sale publice inițiale, evidențiind entuziasmul investitorilor pentru inițiativele sale de afaceri.

Înainte de vânzarea acțiunilor, Forbes a estimat averea sa netă la aproximativ 780 de miliarde de dolari, cu mult înaintea celui care urmează în clasament, cofondatorul Alphabet, Larry Page.

„A doua cea mai bogată persoană se situează în jurul valorii de 300 de miliarde de dolari, adică mai puțin de o treime din ceea ce ar putea valora Musk mâine”, a declarat Matt Durot, redactor adjunct la Forbes Wealth. „Și doar o singură altă persoană, (fondatorul Oracle) Larry Ellison, a avut vreodată o avere de 400 de miliarde de dolari.”

Cea mai mare parte a averii lui Musk se află acum la SpaceX, unde deține o participație în valoare de aproximativ 866 de miliarde de dolari. Împreună cu Tesla și restul proprietăților sale, averea sa netă va depăși 1,1 trilioane de dolari când acțiunile vor începe să se tranzacționeze vineri, conform calculelor Forbes și Reuters bazate pe documentele depuse de companie.

Musk a devenit un nume cunoscut prin Tesla și SpaceX, înainte de a-și extinde influența prin achiziția, în valoare de 44 de miliarde de dolari, a platformei de socializare Twitter, în 2022, pe care a redenumit-o ulterior X.

Intrarea în politică a lui Elon Musk

Tranzacția i-a oferit un canal direct către sute de milioane de utilizatori și l-a transformat într-o voce proeminentă în chestiuni variind de la politică și imigrație la cheltuielile guvernamentale și libertatea de exprimare.

Intrarea sa în politică, în special rolul său din cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală al președintelui american Donald Trump de anul trecut, a fost una dintre cele mai controversate inițiative ale sale.

Repercusiunile politice au coincis cu scăderea vânzărilor Tesla pe mai multe piețe internaționale în 2025, pe fondul protestelor și al boicoturilor consumatorilor îndreptate împotriva producătorului de vehicule electrice.

Companiile lui Elon Musk

Musk, în vârstă de 54 de ani, s-a născut în Pretoria, Africa de Sud, dintr-o mamă canadiană și un tată sud-african. A studiat la Universitatea din Pennsylvania, absolvind în 1997.

A preluat conducerea la Tesla în 2008, cu convingerea că vehiculele electrice pot combina performanțele ridicate cu funcționalități bazate pe software, contribuind la redefinirea industriei auto globale.

Unii analiști din industria auto consideră că succesul Tesla și capitalizarea sa bursieră de peste un trilion de dolari au forțat constructorii tradiționali să accelereze tranziția către mașinile electrice.

Numeroși investitori cred că Musk poate repeta această performanță în domeniul explorării spațiale și al inteligenței artificiale. Totuși, SpaceX continuă să necesite investiții importante, iar o mare parte din evaluarea companiei se bazează pe tehnologii care ar putea avea nevoie de ani sau chiar decenii pentru a deveni profitabile la scară largă.

Pe lângă Tesla și SpaceX, Musk a cofondat alte cinci companii, printre care start-up-ul de tuneluri The Boring Company și producătorul de implanturi cerebrale Neuralink.

În calitate de CEO al Tesla, Musk a stârnit în egală măsură controverse și admirație. I se atribuie meritul de a fi transformat Tesla în cel mai valoros producător auto din lume.

Directorii executivi ai producătorilor auto tradiționali au respins amenințarea timp de ani de zile, sceptici că o companie auto start-up ar putea găsi o modalitate de a produce în serie vehicule electrice având profit.

„A redat lumii respectul pentru ingeniozitatea americană în ingineria auto”, a spus Bob Lutz, fost vicepreședinte al General Motors.

În același timp, Tesla s-a confruntat cu procese și îngrijorări ale acționarilor legate de faimosul său CEO, în special de pachetul său salarial din 2018, care a ajuns la un moment dat la 56 de miliarde de dolari.

Influența lui Musk a devenit atât de omniprezentă încât analiștii pieței au numit rețeaua de afaceri din jurul său „Muskonomy”, ecosistemul de companii construit în jurul său.

Fenomenul a dat naștere la ceea ce unii investitori numesc „prima Elon”, o creștere a valorii determinată atât de încrederea în viziunea lui Musk, cât și de indicatorii financiari tradiționali.

„La fel ca Tesla, SpaceX este un pariu pe Elon Musk”, a declarat Matt Kennedy, strateg senior la Renaissance Capital, un furnizor de cercetare axată pe IPO.

„O capitalizare de piață de 1,5-2 trilioane de dolari ar arunca cu siguranță toate metodologiile tradiționale de evaluare pe fereastră și poate fi caracterizată cel mai bine drept «prima Elon Musk».”

Concentrarea unei influențe atât de mari în jurul unui singur antreprenor a alimentat îngrijorări privind guvernanța corporativă, conflictele de interese și riscurile asociate dependenței excesive de o singură persoană.

De-a lungul anilor, Musk a transformat disputele cu autoritățile de reglementare, alți miliardari, investitori care pariază împotriva acțiunilor sale, jurnaliști și organizații media, inclusiv Reuters, în confruntări publice recurente, desfășurate adesea pe rețelele sociale.

Alianța lui Musk cu Trump a urmat un model similar. După ce a contribuit la finanțarea revenirii lui Trump la Casa Albă și a ocupat un rol de consilier în cadrul inițiativei DOGE a administrației, Musk a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați corporativi ai președintelui.

Relația s-a deteriorat ulterior pe fondul dezacordurilor privind politica și cheltuielile, degenerând într-o dispută publică. Deși cei doi au adoptat de atunci un ton mai conciliant, ruptura dintre ei a evidențiat granițele din ce în ce mai estompate dintre imperiul de afaceri al lui Musk și ambițiile sale politice.

Cu toate acestea, pentru mulți investitori, îngrijorările legate de comportamentul adesea neconvențional al lui Musk sunt eclipsate de istoricul său de a transforma idei ambițioase în unele dintre cele mai valoroase companii din lume.

„Elon este Edisonul epocii noastre”, a declarat Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase, în timpul unei conversații recente cu Musk.

Bancherul, care în trecut s-a aflat într-o bătălie juridică de durată cu Musk, a devenit între timp un admirator al său. Dimon a declarat pentru CNBC anul trecut că cei doi s-au „împăcat” și l-a descris pe Musk drept un vizionar, un „Einstein al vremurilor noastre”.